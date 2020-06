Den 34-årige skuespiller Anna Kendrick afslører nu, hvordan det var at spille med i den populære serie 'The Twilight Saga.'

I et interview med Vanity Fair fortæller hun, om nogle af de roller hun har haft gennem sin karriere som skuespiller, og det er her, hun fortæller om hendes oplevelser med at spille med i 'Twilight.'

I starten ønkede Anna Kendrick slet ikke at spille med i filmen, og det skyldes en helt særlig grund:

»Jeg tog til audition, fordi instruktøren havde set mig i en anden film. Og så ville jeg bare gøre det bedste, jeg kunne, så casting-direktøren måske ville tænke på mig til andre film. Og jeg så faktisk også min veninde Mae Whitman til auditionen, og vi var sådan lidt: 'Hvad laver vi her? Vi kan jo ikke spille den her rolle som en led pige.'«

Men selvom Anna Kendrick egentligt ikke ønskede at spille med, så endte det som bekendt med, at hun fik jobbet som Jessica Stanley, hvilket, skuespilleren forklarer, kom som et kæmpe chok.

I interviewet fortæller hun videre, hvordan hendes førstehåndsindtryk var af hele situationen:

»Den første film filmede vi i Portland Oregon, og jeg kan bare huske, hvor kold og modløs jeg var.«

»Mine sko var gennemblødte, og jeg husker en følelse af, at det her var en gruppe af fantastiske mennesker, og at vi nok ville være venner, hvis vi havde mødtes på et andet tidspunkt - men jeg havde bare lyst til at slå dem alle ihjel.«

Men det gjorde også, at alle skuespillerne kom tættere på hinanden og blev gode venner:

»Der var noget over det. Jeg tror, vi knyttede bånd - ligesom nogle mennesker overlever en gidselsituation, og så er de knyttet sammen for livet:«

Selv forklarer Anna Kendrick, at hendes rolle ikke var særlig stor. Hun skulle egentligt bare spille en, som fandt det underligt med en familie, der var helt blege, og som aldrig spiste.

En oplevelse, som Anna Kendrick især husker tilbage på, er den allersidste scene, som de skal optage:

»Det er scenen, hvor jeg skulle hole tale til et bryllup. Der stod vi i halvfrossen mudder, og det var den sidste scene, der skulle filmes for os allesammen. Og jeg kom ind og havde arbejdet i en uge eller to, og alle andre havde givet alt, hvad de kunne til projektet i flere måneder.«

»Og så dukker jeg op i slutnigen og er sådan: 'Hej venner, vi gjorde det. Det er slut',« griner skuespilleren til slut i interviewet.