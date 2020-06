Gregory Tyree Boycee havde medvirket i en Hollywood-storfilm og var i gang med at starte sin egen restaurant op, da ulykken indtraf.

Den tidligere Twilight-skuespiller nåede kun at blive 30 år. Han blev 13. maj fundet sammen med sin kæreste i deres lejlighed. Begge var døde.

Tre uger efter er undersøgelserne af omstændighederne færdige, og nu ved man, hvad det var, der slog dem ihjel, skriver magasinet People.

Tidligt efter parrets død stod det nemlig klart, at der ikke havde været en forbrydelse involveret. Det skriver CNN.

Nu er det så ydereligere afsløret, at Gregory Tyree Boyce og hans 27-årige kæreste, Natalie Adepoju, døde af en overdosis.

Et ligsyn har nemlig vist, at de begge havde en dødelig mængde fentanol i blodet. Et stof, man finder i både kokain og heroin.

Gregory Tyree Boyce efterlader sig en datter på ti, og Natalie Adepoju efterlader sig en lille søn, der stadig er baby.

Skuespilleren, som var bosat i Las Vegas, havde sidste år skrevet en uhyggelig opdatering på sine sociale medier, hvor han omtaler sandsynligheden for at dø ung.

'Der var et tidspunkt, hvor jeg ikke troede, jeg ville overleve, til jeg blev 30. Over årene – ligesom alle andre – har jeg lavet fejl hen ad vejen, men i dag er en af de dage, hvor jeg kun tænker på de fantastiske ting. Hvilken tid at være i live,' skrev han på sin Instagram-profil.

Gregory Tyree Boyce medvirkede i en af de mest mindeværdige scener fra 'Twilight'-filmen.

Fans bil huske episoden, hvor karakteren Edward med sine overnaturlige vampyrkræfter stopper en bil med de bare næver.

Den afdøde skuespiller førte nemlig bilen, som hovedpersonen Bella er tæt på at blive ramt af.