En af historiens mest berømte fotomodeller måtte kalde på sin mand, og sætte sig ned, da hun fik beskeden.

Den i dag 69-årige Lesley Hornby, kendt som 'Twiggy', kunne næsten ikke tro det.

Modellen, der ryddede forsiderne i 1960’erne med sit androgyne udseende, hædres med et såkaldt 'damehood'.

Det sker som led i den årlige 'New Years Honours', der er en britisk tradition, hvor personer hædres for en særlig indsats - af selveste dronning Elizabeth II.

'Twiggy' som hun ser ud i dag. Her er hun fotograferet i London den 23. maj 2016. Foto: ANDY RAIN Vis mere 'Twiggy' som hun ser ud i dag. Her er hun fotograferet i London den 23. maj 2016. Foto: ANDY RAIN

»Jeg havde virkelig ingen idé. Jeg kaldte på min mand, og jeg måtte sætte mig ned,« lyder reaktionen fra Twiggy ifølge Sky News.

Med hæderen skriver hun sig for altid ind i de britiske historiebøger som en stor kulturpersonlighed. Blandt dette års øvrige 'vindere' kan nævnes Alastair Cook (cricket, red.), Philip Pullman (forfatter, red.) og komikeren Michael Palin.



Nu glæder Twiggy sig til at møde Dronning Elizabeth II til arrangement, hvor hun officielt vil modtage hæderen, fortæller hun ifølge Sky News.



Det var de store dådyrøjne, det korte hår og det drengede udseende, der for årtier tilbage gjorde Twiggy til et verdensnavn. Hun fik desuden betydning for bl.a. miniskørtes udbredelse og popularitet.

Som ung model fik Twiggy hurtigt fut i karrieren og endte med at blive en af verdens højest betale fotomodeller. Hun blev et nærmest altdominerende modeikon – også herhjemme.



Efter karrieren som fotomodel har Twiggy bl.a. arbejdet som skuespiller og optrådt i både spillefilm og på teater.



Og det er næppe for meget sagt, at der med Twiggy er tale om en særdeles idérig og succesfuld forhenværende supermodel. Tilbage i 2012 kastede hun sig tilmed ud i at være discount designer, da hun lancerede en kollektion for kæden 'Marks & Spencer'.



I 1977 blev hun gift med den amerikanske skuespiller Michael Witney. Sammen fik de datteren Carly Armstrong-Lawson. Witney døde af et hjertetilfælde i 1982. Han blev 52 år. Senere mødte den britiske model skuespilleren Leigh Lawson. De blev gift i 1988. I dag bor parret i London.