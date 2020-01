'Vi kommer og voldtager dig'. Efterfulgt af en glad smiley.

Det var den besked, Louise Kjølsen - kendt som Twerk Queen - vågnede op til fredag morgen.

»Jeg har fået mange ubehagelige, truende beskeder, men aldrig én så eksplicit som denne,« siger den kendte debattør til B.T.

Men selvom denne besked er anderledes. Mere alvorlig. Og mest skræmmende: indeholdende Louise Kjølsens ellers hemmelige adresse, så sukker hun højt.

Louise 'Twerk Queen' Kjølsen er feminist og debattør. Foto: Mads Joakim Rimer Rasmussen Vis mere Louise 'Twerk Queen' Kjølsen er feminist og debattør. Foto: Mads Joakim Rimer Rasmussen

»Jeg har tidligere gange været rigtig bange. Men denne gang er jeg mere vred,« siger hun.

»Og jeg ved godt, man ikke må gøre det, så det har jeg selvfølgelig ikke gjort - men jeg har lyst til at skrive tilbage: 'I kan bare komme - jeg smadrer jer'.«

Louise Kjølsen har været syg de seneste par dage. Så hun har ligget i sengen og set en masse 'Godfather', siger hun som forklaring på sin 'gangster-attitude' denne fredag eftermiddag. Men sygdommen betyder også, at hun måske ikke ville have anmeldt truslen.

»Jeg fik at vide af politiet, at jeg skulle møde fysisk op på stationen på Hovedbanen. Det var ikke nok at maile dem bevismaterialet, og jeg har ligget herhjemme og kastet op,« siger Louise Kjølsen, som længe rodede rundt inde på politiets hjemmeside for at finde ud af, hvordan hun overhovedet skulle anmelde truslen.

For selv om hun både kunne vælge 'vold/voldtægt' og 'it-kriminalitet', så kunne hun ikke umiddelbart finde 'trusler' nogen steder. Generelt synes hun, det har været op ad bakke at få fat i politiet - selvom hun er blevet mødt med venlighed.

Louise Kjølsen har tidligere fortalt, hvordan hun har modtaget både dickpics og ubehagelige beskeder i sin indbakke. Beskeder, som hun selv mener, hun får, fordi hun er en kvinde, som tør sige sin mening og blande sig i debatten.

Senest oplevede hun i marts at få beskeden 'Jeg bor lige over for dig, kan jeg komme op til dig, så du kan lave tricks på min p**' fra sin genbo, som viste sig at være en 14-årig dreng.

Hun har også tidligere skabt stor debat, da hun valgte at kontakte mødrene til de primært unge mænd, der har sendt hende såkaldte dickpics - billeder af deres lem - hvilket hun har oplevet som et overgreb.

Denne gang har det dog været sværere at finde frem til afsenderen, som synes at have oprettet en falsk mailadresse til formålet, fortæller hun til B.T.

Derfor håber hun, politiet kan gøre noget. Selvom hun efter eget udsagn ikke har de store erfaringer med at få politiet til at bruge ressourcer på at finde folk bag hemmelige adresser på nettet.

»Jeg snakkede med en rigtig sød kvinde hos politiet over telefonen, og jeg håber, de tager det rigtig alvorligt, men jeg har alligevel ikke tiltro til, at de kan finde frem til dem,« siger hun.

Twerk Queen er danser, debattør, feminist og har en kandidat i psykologi.