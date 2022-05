Louise Kjølsen har efterhånden modtaget så mange truende beskeder på sociale medier, at hun ikke længere ser det som unormalt.

Det fortæller den kendte Twerk Queen til B.T. i forbindelse med sit seneste opslag på Facebook, hvor Louise Kjølsen har delt et billede af truende beskeder fra en ukendt person.

»Det her det sker jo hele tiden. Min strategi er nu, at jeg poster det. På den måde får jeg luftet ud i mit system, så det ikke ender med at give betændelse,« fortæller hun og fortsætter:

»Jeg har brug for at vise det til andre, så jeg kan få deres syn på det. For mig er det her jo ikke en voldsom besked. Det er normalt i min verden. Så jeg deler det, så jeg kan spejle mig i andres reaktion for at se, hvad de tænker om det.«

I de seneste beskeder Louise Kjølsen har modtaget, står der blandt andet, at personen ønsker, at hun 'hænger sig selv'.

Derudover skriver den ukendte person, at vedkommende håber, Louise Kjølsen 'får kræft i alle sine klamme modermærker'.

»Selvfølgelig er det ikke okay, at det her er min 'new normal', men jeg har modtaget de her beskeder i så lang tid, at jeg er blevet immun.«

Overvejer du aldrig at sige 'tak for nu', når beskeder som de her hele tiden kommer til dig?

»Det er en principsag for mig. Der er mange, der trækker sig fra den offentlige debat efter trusler og tilsvininger, og det vil jeg gerne sige er helt i orden. Jeg kommer bare ikke til at gøre det.«

Louise Kjølsen har da tænkt over, om det ville være bedre for hende, hvis hun takkede pænt farvel til de sociale medier og måske tog et HR-job om psykolog.

»Men det er ikke det, jeg vil. Jeg deltager i debatten, og jeg viser de beskeder frem, som jeg modtager.«

Debattøren har ikke politianmeldt beskederne fra den anonyme profil.

Hun har i stedet valgt at anmelde dem til Instagram, der er ejet af Facebook.

»Det er ikke min opfattelse, at politiet tager de her henvendelser specielt seriøst, så jeg har ikke anmeldt dem.«

Louise Kjølsen slår fast, at selvom beskederne er voldsomme, er hun ikke bange.

»Jeg er ikke bange for min sikkerhed. Jeg er bange på demokratiets vegne, og det skal vi alle sammen være, hvis mennesker med forskelligt køn og baggrund ikke længere tør blande sig i den offentlige debat.«