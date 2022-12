Lyt til artiklen

Hun er den bedste sælgende kvindelige countryartist nogensinde med mere end 100 millioner solgte album.

Men i 2008 var det tæt på, at Shania Twain havde trukket stikket på den karriere, som har affødt hits som 'That Don't Impress Me Much' og 'I'm Gonna Getcha Good!'.

Det fortæller hun i et nyt, stort interview med People.

Her blev hun udsat for det, hun selv kalder et chokerende svigt, som kom fra ingen ringere end hendes første ægtemand, Robert John Lange, som hun havde været gift med i 14 år.

Shania Twain opdagede nemlig, at han havde en affære med hendes gode veninde og personlige assistent Marie-Anne Thiébaud.

»Det var virkelig et lavpunkt i mit liv,« fortæller hun.

Så slemt var det, at hun blev ramt af en depression. Men noget godt kom der også ud af det, da hun blev venner med Marie-Anne Thiébaud eksmand, Frédéric Thiébaud.

I starten var venskabet bundet op på de hjertesorger, de begge sad tilbage med, men med tiden udviklede det sig til kærlighed mellem dem.

Depressionen er ikke den eneste gang, hvor Shania Twains karriere har hængt i en tynd tråd.

Som sanger er stemmen ganske vigtig, men netop den havde hun i mere end syv år problemer med. I en sådan grad, at hun frygtede aldrig at kunne synge igen.

Forklaringen på de store problemer med stemmen kunne lægerne spore helt tilbage til 2004.

Her var Shania Twain blevet bidt af en tæge, som lægerne mener svækkede hendes nerver i halsen og gav hende tale- og sprogforstyrrelser.

Først i 2018 blev hun opereret og fik styrket de svækkede nerver, så hun igen kunne synge for fuld kraft.

»Jeg kan måske ikke synge for evigt, men lige nu nyder jeg bare, hvor jeg er,« forklarer hun.

Den 57-årige stjerne blev forlovet med Frédéric Thiébaud i 2010 og gift med ham det efterfølgende år. Han er 52 år og en succesfuld schweizisk forretningsmand.