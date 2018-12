'Nogle øl smager bedre end andre.'

Det skriver TV2-vært Lene Beier på Instagram lørdag, da hun endelig har fået mulighed for at sætte sig ned med en øl efter en meget lang flyrejse til Siem Reap i Cambodia, hvor hun skal holde ferie med sin familie.

Sammen med teksten er et billede af den asiatiske øl Angkor.

Turen fra Danmark til den sydøstasiatiske by Siem Reap tog fem timer længere end planlagt.

Vis dette opslag på Instagram Nogle øl smager bare bedre end andreIsær efter 24 timers rejse med 5 timers forsinkelse på grund af sikkerhedslanding i Singapore (noget vi med flyskræk elsker!!! ), en lidt hektisk flyvetur til Siem Reap, hvor vi efterfølgende glemte vores computer på flyet Det hele skyllet ned med mangel på søvn og hævede ben. Men nu er vi ankommet - og den varme tropeaften, maden og vores hotel er vidunderligt #cambodia #ferie #familie Et opslag delt af Lene Beier TV2 Og TV2 Fri (@lenebeier) den 8. Dec, 2018 kl. 5.34 PST

Lene Beier lider af flyskræk, så hun blev pludselig sat på prøve, da hun og familien måtte nødlande i Singapore på vej til feriebyen i Cambodia.

Det var af sikkerhedsmæssige årsager, at flyet måtte nødlande.

'Noget vi med flyskræk elsker,' skriver TV2-værten i sit opslag.

Det endte da også med, at familien glemte deres computer på flyet efter en hektisk tur fra Singapore til Cambodia.

Vis dette opslag på Instagram Siden starten af 20’erne har jeg drømt om at besøge Angkor Wat - i dag gik det i opfyldelse #angkor #cambodia Et opslag delt af Lene Beier TV2 Og TV2 Fri (@lenebeier) den 9. Dec, 2018 kl. 6.45 PST

Dog er den lille familie glade for at være kommet frem og har i dag delt et billede af et besøg ved templet Angkor Wat.

'Nu er vi ankommet - og den varme tropeaften, maden og vores hotel er videunderligt,' skriver hun til sidst i opslaget fra lørdag.

Et sted, Lene Beier altid har drømt om at se, skriver hun på Instagram.

Lene Beier er af sted med sin mand, Anders Beier, og deres to børn, Arthur og Otto. B.T. har forsøgt at få en uddbybende kommentar fra Lene Beier uden held.