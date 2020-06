Som offentlig person må man lægge øre til lidt af hvert om sit udseende. Også journalist Miriam Zesler, der nu siger fra, efter endnu en dum besked dumpede ind i hendes indbakke.

Den 41-årige TV 2 News-vært oplever ligesom mange af sine kollegaer dagligt, at folk skriver til hende med kommentarer om, hvordan hun ser ud.

Normalt gider hun ikke svare tilbage, men i et Facebook-opslag viser hun et screenshot fra en beskedudveksling med en mand, der var så uforskammet, at hun ikke kunne lade være.

'Har du taget lidt på et par kilo,' lyder det ikke helt korrekt udførte spørgsmål fra manden til Miriam Zesler, der svarede tilbage:

'Har du? Jeg spørger, fordi det er svært at se bag dit profilbillede, hvor du mest bare ser lidt gammelmands-sur ud. I øvrigt er svaret nej. Jeg vejer det samme.'

Miriam Zesler fortæller til B.T., at hun endte med at skrive Facebook-opslaget efter i længere tid at have sparet sammen på beskeder om sit udseende.

»Jeg er jo ikke journalist, fordi jeg er interesseret i mit udseende, jeg er journalist, fordi jeg er interesseret i journalistisk. Jeg vil altid gerne tage debatten, når folk spørger, om den journalistisk, jeg laver, men når det handler om, hvordan jeg ser ud, så gider jeg ikke kommentere. Lige her synes jeg bare, vi alle sammen - både mænd og kvinder - har en forpligtigelse til at gøre noget ved den fokusering, der er på, hvordan andre mennesker ser ud.«

Generelt lader hun sig ikke påvirke af kommentarerne. Det er ikke noget, der ødelægger hendes dag, men derfor skal vi alligevel tale højt om problemet, forklarer hun.

»Vi skal tale om det, tale med vores børn om det i forhold til, hvad de hører og samler op. Jeg har kollegaer, der bliver spurgt, om de er gravide, eller hvorfor de ikke vil have børn. Vi skal blive ved med at forklare folk, at det simpelthen ikke er passende at spørge om.«

Når Miriam Zesler engang imellem svarer tilbage på beskederne, oplever hun, at afsenderen heldigvis ofte indser, at der sidder en modtager i den anden ende og godt kan se, at det måske var over stregen. Den aktuelle afsender har dog ikke været til at tale med.

»Han virkede uden for pædagogisk rækkevidde, så jeg har faktisk slettet ham igen, for det gider jeg ikke bruge tid på.«

Miriam Zesler bliver i kommentarsporet til sit Facebook-opslag blandt andet bakket op af sin TV 2 News-kollega Karen-Helene Hjort, der skriver, at hun netop for nylig blev spurgt, om hun var gravid.

Den tidligere TV 2 News-vært og nuværende vært på 'Go' morgen Danmark' Janni Pedersen meldte sig også for tilbage i april ind i debatten i et interview med Alt For Damerne. Det kan du læse mere om HER.