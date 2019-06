Et nyt dagligt talkshow ser snart dagens lys på TV2.

Efter sommerferien, nærmere bestemt 19. august, lancerer kanalen et nyt program med flere kendte værter.

Det skriver TV2 selv på sin hjemmeside.

»Det er i meget høj grad værternes personligheder, skarphed, humor og nysgerrighed – og den dynamik, som er så stærk hos netop disse to værtspar – der skal kendetegne TV 2s nye aktualitetsshow. Vores værter er undersøgende, undrende og udfordrende, når vi hver aften vender dagens talk of the town-emner,« siger TV 2-redaktør Henriette Ladegaard-Pedersen.

Tirsdag kunne B.T. afslører, at både Natasja Crone og Abdel Aziz Mahmoud har fået nyt job og bliver værter på et nyt aktualitetsprogram.

Nu står det klart, at de to skal være værter på programmet, der skal sendes i to dele mandag til fredag klokken 17.20 og 18.25.

Derudover skal Jes Dorph-Petersen og Petra Nagel være værter på programmet.

Formålet med det nye program er ifølge TV2 at få seerne til at se dags- og tidsaktuelle historier fra nye perspektiver.

Programmet er endnu ikke færdigudviklet, men det vil værterne og resten af redaktionen arbejde på i løbet af sommeren.

Opdateres...