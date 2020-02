I disse dage er radio- og tv-værten Sanne Gottlieb aktuel i tv-programmet 'Fru Stæhr og mysteriet om babyliget på loftet'.

Det er dog ikke det eneste mysterie, som er dukket op i Gottliebs liv.

På hendes fanside på Facebook var der nemlig en mand, som gjorde hende opmærksom på, at hendes billede var blevet stjålet og brugt til en falsk profil på datingsitet 'Tinder.'

»Jeg synes, det er totalt langt ude,« lyder det fra den tidligere melodi grandprix-sangerinde, som i dag er vært på Natradioen på kanalen 'Radio 4'.

Her ses det billede, som Sanne Gottlieb har fået stjålet. Foto: Foto: Privat Vis mere Her ses det billede, som Sanne Gottlieb har fået stjålet. Foto: Foto: Privat

Hun fortæller, at hun aldrig har været på Tinder og derfor var noget overrasket over, at hendes billede florerede dér. Desuden slår Gottlieb fast, at hun er meget godt afsat til anden side.

Sanne Gottlieb fortæller, at hun først troede, at både hendes navn og billede var blevet misbrugt, men derefter indså hun, at det altså kun var billedet, men at hun var blevet døbt 'Julietta' i den nye profil og står til at være 37 år gammel.

»I starten tænkte jeg også, om det var en jeg kendte, der chikanerede mig,« lyder det videre fra Gottlieb, som uddyber:

»Jeg har dog aldrig følt mig krænket, jeg har mest tænkt over, hvordan det går ud over dem, der ser profilen.«

Efter at Gottlieb opdagede, at der florerede en falsk profil, gik hun i gang med at undersøge, hvordan hun kunne melde profilen. Hun fandt dog ud af, at hun var nødt til at oprette en profil på Tinder for at melde den falske profil.

Derfor spurgte hun manden, som gjorde hende opmærksom på problemet, at han meget gerne måtte anmelde den for hende. Noget, det skulle vise sig, han allerede havde gjort. Hun siger, at det er første gang, hun har oplevet at få stjålet sin identitet. Hun ved ikke, hvem eller hvad der står bag, men en lytter ringede ind med et bud i radioen.

»Der var en lytter, der foreslog, at det var en type robot, som er sat til at stjæle billeder på nettet, og så bruges de så til at føre folk over på pornosider eller for eksempel en gaming-side,« lyder det fra Gottlieb, som uddyber:

»For jeg har svært ved at se, hvordan man kan møde op til en date, hvis man har brugt en andens billede. Hvordan forklarer man så, at man eksempelvis vejer 40 kilo mere og er sorthåret?« lyder det fra tv-værten.