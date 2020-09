Piers Morgan angriber Madonna på Go morgen-tv og kalder hende for 'patetisk'.

Madonnas liv bliver snart til en film - en såkaldt biopic - der handler om hendes liv. Højst utraditionelt er det hovedpersonen selv, der står bag produktionen.

»Jeg vil gerne vise den utrolige rejse, som livet har taget mig på som kunstner, musiker, danser og som et menneske, der prøver at finde sin vej i denne verden,« har Madonna udtalt.

Men det tager Piers Morgan ikke for gode varer. Som vært for programmet 'The Good Morning Britain' affyrede han en tirade mod den 62-årige popstjerne.

Madonna fotograferet i 2016.

Han mener, at hun ikke har været god siden 80'erne.

»Nu er det bare ynkeligt at se Madonna. Ynkeligt. Alle synes hun er ynkelig og nu skal vi have en biopic,« sagde Piers Morgan til britterne tirsdag morgen.

Hans medvært Susanna Reid spurgte, hvad hans problem var ud over at Madonna bliver ældre. Til det svarede værten, der selv er 55:

»Hun er nu 62 år og opfører sig som en på 20. Det skuespil virker ikke. Det er pinligt.«

Mens Madonna selv har passeret efterlønsalderen går hun stadig efter ungt kød. Hendes nuværende kæreste er den 27-årige danser Ahlamalik Williams.

Også det har Piers Morgan svært ved at snuppe:

»Hun forstår ikke at ældes med ynde. Hun prøver at opføre sig som om hun har samme alder som hendes kærester,« sagde han.

Piers Morgan danner selv par med den 11 år yngre journalist Celia Morgan.