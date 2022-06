Lyt til artiklen

'Her begynder et nyt eventyr!'

Sådan skriver tv-værten Christian Degn i et opslag på sin Instagram-profil.

For han er nemlig blevet forælder til en lille dreng sammen med partneren Trine. For et år siden mødte han sin Trine på Instagram, og nu har parret udvidet familien.

'Fredag 03.06.22 kl. 14.55 blev vi forældre til en velskabt dreng. Trine fødte herhjemme i lejligheden på Vesterbro. Det gik hurtigt. Jordemoderen ankom kl. 12.15. Og Trine siger, at »den fødsel gik, lige som jeg havde drømt om!,«' skriver han blandt andet i opslaget.

'Faktisk sagde hun allerede fredag aften, at »hvis man kan få så vild en glæde ud af det her, så er jeg klar til at føde igen. Nu!«'

Alle har det godt, skriver han yderligere.

Den lille nye dreng er 49 centimeter og vejer 3400 gram. Christian Degn fortæller, at han har fået lange arme, der fægter rundt, når han bliver begejstret, ligesom sin far vil nogen mene.

Der bliver dog ikke løftet sløret for et navn til den lille ny, der må man vente i spænding, skriver tv-værten yderligere.

Den 43-årige TV 2-profil og den 12 år yngre Trine blev kærester sidste sommer, og kan altså efter godt et års forhold udvide familien.

Parret mødte hinanden gennem Christian Degns kollega Mette Helena Rasmussen, der er dommer i byggeprogrammet »Nybyggerne«.