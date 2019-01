Cecilie Hother er gravid for anden gang og skal føde til sommer.

Det afslører den 40-årige tv-vært selv på Instagram.

'Det er koldt udenfor, men min voksende mave varmer,' skriver tv-værten i et opslag på det sociale medie lørdag.

Opslaget er ledsaget af et billede af den vordende mor foran en brændeovn, hvor hun viser sin begyndende gravide mave frem.

Det er Hothers andet barn, mens hendes mand, Thomas Honoré, snart kan kalde sig far til fire. Parret har i forvejen datteren Elinor sammen på to et halvt år.

Cecilie Hother har tidligere åbent fortalt om sin hormonsygdom PCO, som blandt andet gør det svært at blive gravid. Heldigvis for tv-værten og hendes mand er det altså alligevel lykkedes to gange.

På sin blog fortæller den populære vært, at hun endnu ikke ved, om det er en dreng eller pige, hun skal have.

'Jeg er endelig gravid igen. Thomas skal være far til 4. Drengene får endnu en lillebror/søster. Ellinor skal være storesøster. Vi glæder os!!! Hele familien glæder sig. Og hvor er det dejligt endelig at kunne dele, det der for os er en dejlig nyhed. Jeg glæder mig til min mave vokser, jeg glæder mig til, vi kan få af vide, hvad køn vi skal have. Jeg glæder mig så meget til at hilse på bønnen til sommer!!!' skriver hun.