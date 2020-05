Sportsvært Tina Müller er gået fra at have en spiseforstyrrelse til i dag at være god til at mærke efter sin krops behov og rette ind efter dem.

Hvad er sundhed for dig – fysisk og mentalt?

»Det er, når jeg er i balance med mig selv, og når jeg husker at lytte til min krop. Oftest er det den, der først mærker og fortæller mig, hvordan jeg reelt har det.«

Hvordan holder du dig i form?

»​Både fysisk og mentalt holder jeg mig i form ved at komme ud i naturen, og det kan både være på en lang gåtur eller på en løbetur. Som noget nyt har jeg kastet penge efter en racercykel, hvilket jeg blev inspireret til, efter at jeg sidste sommer dækkede Tour de France.«

Hvad er dine udfordringer i forhold til sundhed?

»Jeg rejser meget med mit arbejde. Når der er EM, VM, OL eller lignende, er jeg væk i tre-fire uger ad gangen, og der bliver det sunde og nærende måltid ofte nedprioriteret.«

Har dit forhold til sundhed ændret sig med tiden?

»Da jeg var i starten af 20’erne, arbejdede jeg som model ved siden af mit studie. Det gjorde på ingen måde noget godt for mig og endte ud i en spiseforstyrrelse. Da jeg kom ud på den anden side, sagde jeg stop, hvilket var den helt rigtige beslutning for mig. Siden da er jeg blevet stærkere i mit syn på, hvad der er sundt for mig.«

Hvornår føler du dig mest sund?

»​Når jeg vinterbader fra Helgoland, hvor jeg finder ro i både krop og hoved. Og så er jeg kæmpe fan af at få et skud realisme, der hver gang fortæller mig, hvor forskellig kvindekroppen er, og hvor skønne alle er på hver deres måde.«

Dit bedste råd til en sund hverdag?

»Jeg gik engang hos en coach, der gav mig den opgave at finde én ting, der kunne skabe et øjebliks glæde i en travl hverdag. For mig blev det at købe en god kop kaffe. Et øjebliks nydelse, som jeg sætter pris på. Det kan lyde banalt, men jeg tror på, at hvis man finder nogle små ting, som kan gøres til højdepunkter, så skaber det en bedre hverdag. Om det er at fange et par minutters solskin, lidt meditation eller andet, det er faktisk ligegyldigt.«

Hvilken vane vil du helst ændre?

»At jeg har svært ved at sige nej arbejdsmæssigt. Jeg elsker mit arbejde og er uden tvivl drevet af udfordringer, og derfor kan det i nogle tilfælde ende med, at jeg kører mig selv for hårdt. Når jeg gør det, ryger min mentale sundhed i sænk, og jeg skal efterfølgende bruge en del tid på at bygge mig selv op både fysisk og mentalt.«

Hvad har du altid i dit køleskab?

»Æg, tomater, agurk og avocado. Det kan redde ethvert måltid. Og mælk til min kaffe. «

BLÅ BOG Tina Müller, 42 år,

Vært på DR Sporten og på den kommende sæson af 'Hammerslag' med start august 2020.

Single





