Morten Spiegelhauer fortæller, hvordan han har overvundet sin frygt for at præstere i dokumentarserien 'Operation X', hvor han modtog trusler og måtte søge psykologhjælp

»Med mine konfrontationer i Operation X har jeg ofte oplevet, at jeg begynder at blive nervøs mange dage før, fordi opgaverne er uforudsigelige, og jeg skal performe. Det er vigtigt, at jeg ikke kludrer i det,« siger den landskendte tv-vært Morten Spiegelhauer til B.T.

Særligt er han kendt for sine afsløringer af og kontrontationer med svindlere og sexgalninge.

»I mange år var jeg meget nervøs og utilpas ved at lave Operation X, og det var ikke sjældent, at dem, jeg konfronterede, blev sure på mig,« konstaterer han.

Blandt hans velkendte sager er konfrontationen med chatkonsulenten Rudy Frederiksen, der ifølge programmet lokkede unge piger til sex. Og som senere blev dømt for at distribuere pornografi.

Tv-værten fik i 00'erne trusler på åben gade, blev erklæret fredsløs blandt rockere og måtte søge psykologhjælp.

Han fortæller, at han »var han ved at dø,« da han skulle optræde som forklædt clairvoyant foran skjulte kameraer.

Frygten måtte have en ende. Han søgte psykologhjælp og har siden da arbejdet med sin mentale tilstand.

»Jeg vil ikke have det, som om jeg skal til eksamen hele tiden. At skulle levere hele tiden. Og der har jeg lært, at jeg ikke skal til eksamen. At det er en del af mit arbejde, jeg ikke behøver være så nervøs for.«

Dagevis før sine optrædener kunne han ligge søvnløs, mens pulsen slog, og tankerne gik i ring.

På et tidspunkt kontaktede han en hjerneforsker for at få styr på sin frygt.

»Jeg skulle lære, hvad der var konstruktiv bekymring, og hvad der var endeløse grublerier,« siger tv-værten om, hvordan han har undgået psykiske mén.

Under lektor Ulrich Kirk ved Syddansk Universitet deltog han i et seks uger forløb, hvor han fik målt sit stressniveau og hver dag skulle meditere. To gange 10 minutter.

»Jeg fik forbedret min evne til at koncentrere mig på seks uger og halveret mit tankemylder. Og jeg lærte, at det netop er i tankemylderet, at frygten opstår.«

»Det gav en 50 procent bedre styr på arbejdshukommelse, tankemylder og frygt, så jeg er blevet ved med at meditere,« siger han.

Han fortæller, at han dagligt bruger en app som hjælp til at finde ro i sindet. Dem findes der er hav af, man kan downloade.

Og i dag har han lært at give slip på de negative tanker, inden han konfronterer svindlere.

Eller bestiger bjerge.

Meditation hjalp ham nemlig ud af frygten for højder, fortalte han for nylig på scenen i Hellerup-biografen MovieHouse til gallapremieren på den Oscar-vindende dokumentar 'Free Solo' om en klatrer, der uden reb bestiger El Capitan i nationalparken Yosemite, en 910 meter høj klippe.

En klippe, Morten Spiegelhauer har klatret på i forbindelse med dokumentaren 'Spiegelhauers kamp mod frygten'.

Free Solo kan ses på National Geographic den 9. marts kl. 20 og herefter på streamingtjenesten National Geographic+.