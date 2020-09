Tv-vært og ejendomsmægler Sara Lygum tror på, at der er mere mellem himmel og jord, end vi lige kan se. Tidligere var hun bange for, at andre ville finde det skørt, men med tiden har hun taget det spirituelle mere og mere til sig. Og hun kan mærke, at hun træffer bedre valg, når hun lytter til sin intuition i stedet for sin fornuft.

Hvad ville overraske folk mest at vide ved dig?

»Jeg er faktisk meget spirituel og søger meget det spirituelle og bruger det i mit liv. Det er virkelig noget, jeg tror på helt inde i hjertet. Jeg bruger rigtig meget min intuition – også i svære situationer – og tror, at hvis vi som mennesker søger ind i os selv, så har vi selv de svar, som vi ofte søger uden for os selv.«

BLÅ BOG Sara Lygum, 41 år, uddannet ejendomsmægler og aktuel som vært og ekspert i 10. sæson af boligprogrammet '3 x Beliggenhed' på TV 2. Hun bor i Odense med sine to børn, Oskar og Astrid.

Hvad mener du med spirituel?

»Det er ikke en religion. Jeg er egentlig ligeglad med, hvad man kalder det. Men jeg tror på, at der er meget mere, end vi kan se, og at vi er en del af noget større. Jeg tror også på, at vi får hjælp udefra – både fra afdøde og fra universet. Jeg vil aldrig blande mig i, hvad andre tror på, men jeg tror på, at der er nogle ting derude, der er med til at gøre vores intuition stærkere, men det handler også om at turde åbne op for det og lytte.«

Hvordan har du det spirituelle med dig i hverdagen?

»Jeg har det jo altid med mig på den måde, at det er en del af den måde, jeg tackler livet og tror, verden hænger sammen på. Jeg mediterer, laver yoga og går sindssygt meget i naturen. Jeg tror virkelig, at der er en dybere mening med livet, og at den måde, vi handler og tænker på, er medbestemmende. Jeg tror, at vi altid har et valg, som vi kan korrigere tilværelsen ud fra – også i svære situationer. Jeg bruger min intuition og min mavefornemmelse rigtig meget, og jeg forsøger virkelig at lytte til mig selv og være nysgerrig på mine egne reaktioner og følelser. Hver gang jeg har gjort det, har jeg altid taget de rigtige valg, men ofte, når jeg har ladet min fornuft styre en beslutning, er det endt med, at jeg har gjort noget forkert. Hvis vi giver os selv et øjeblik, så kommer det til os.«

Det er et emne, der skiller vandene. Har det betydet noget, hvad andre har tænkt?

»Det har det helt klart gjort tidligere. Mange af mine venner ved godt, at jeg tror på noget andet, end de gør, og der har jeg tidligere undskyldt det med, at det var også bare 'sådan noget skørt noget', men jeg har taget det meget mere til mig nu, og jeg er meget mere åben omkring det. Hvis jeg bare undskylder det med, at det er lidt skørt, hvordan skal andre så tage mig seriøst og tage det, jeg siger, til sig? Det er jo en del af mig, og hvad jeg står for, så jeg er ikke længere bange for at sige det højt. Jeg har taget det til mig med en meget større integritet og besluttet, at det godt må være en del af mig, som folk kender til, selv om det godt kan være grænseoverskridende at sige højt.«

