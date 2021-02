»Ikke mindst skal du have tak for, at vi, selvom det var svært, havde hinanden gennem det sidste sindssyge corona-madness-år.«

Sådan indledes et Instagram-opslag, som radiovært Rikke Gøransson har dedikeret til sin ekskæreste, Tommy Lee Winkworth.

For selvom de to ikke danner par længere, så deler de stadig en masse gode minder, fra da de gjorde.

»Vi ejer intet her i livet, slet ikke hinanden. Alt er til låns,« lyder det fra 'Paradise Hotel'-værten på Instagram. Hun fortsætter:

»Hermed shout out til dig min ven. Tak for blandt andet at lære mig, at det er en god idé at have en familie-chat, så man holder sig connected.«

Det var i morgenprogrammet, hvor Rikke Gøransson er vært, 'The Breakfastclub', at hun i december sidste år afslørede, at hun var blevet single.

Bruddet havde dog fundet sted allerede i september, men hun holdt det for sig selv i måneder.

»Jeg havde simpelthen ikke lyst til at dele det med nogen, før jeg følte, tiden var inde, og det er den nu,« lød det fra Gøransson.

I radioprogrammet kunne man også fornemme, at der ikke lå det store drama, efter Gøransson og Winkworth gik hver til sit.

»Nu er vi ude på den anden side, det er ovre, det er slut, og jeg er glad. Og det er han også,« udtalte hun i radioen.

I sit seneste opslag, hvor hun altså sender en hilsen til ekskæresten, understreger hun også, at når en dør lukkes åbnes en ny.

»Alle slutninger behøver ikke være triste eller dramatiske. Det er samtidig en begyndelse på noget nyt og andet,« lyder det.



»Sad og kiggede lidt billeder igennem og blev så glad for alle de oplevelser, Tommy Lee Winkworth og jeg havde i halvandet år. Nepal var et trip,« siger hun blandt andet med henvisning til en tur, de to delte.

Tidligere på måneden, da den dybdegående dokumentar 'Framing Britney Spears' kom ud, påpegede den 34-årige vært, at hun igennem sin karriere har måttet finde sig i nærgående spørgsmål.

»Jeg tror, det er en meget naturlig ting at spørge til, men hvis det er kønsdefinerede spørgsmål, så det er lidt ærgerligt. Jeg vil da sige, at nogle gange kunne jeg ønske, at jeg blev spurgt til nogle lidt andre og vigtigere emner end min civilstatus, og hvornår jeg skal have børn,« sagde hun til B.T i den forbindelse.