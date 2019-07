Du kender dem godt; tvivlsomme reklamer, der med kendtes ansigter og dårlig dansk prøver at lokke dig til at investere dine hårdt tjente penge. Det gør Peter Ingemann i hvert fald nu.

I en reklame for kryptovalutaen Bitcoin, ser man den kendte tv-værts ansigt plastret op foran sportsvogne og privatfly med løfter om millioner.

Men tag ikke fejl, Peter Ingemann er ingen finans-guru og har intet med det at gøre. Det er svindlere, der bruger hans navn og billeder ulovligt.

»Da jeg først blev gjort opmærksom på det, sagde jeg fred være med det, grinede lidt og håbede, at folk kunne se, det var svindel,« siger han og fortsætter:

Vis dette opslag på Instagram Det er SVINDEL!!!! Pas på! Jeg er i de sidste par dage blevet gjort opmærksom på, at der florerer annoncer og såkaldte artikler, hvor jeg skulle opfordre til at investere i krypto-valuta, bitcoins og alt muligt andet shit. Jeg skulle angiveligt have tjent store summer og fundet de vise sten. DET ER SVINDEL! Og jeg har INTET med det at gøre. Hold jer langt langt væk. Jeg kunne grine af det og gjorde det også i starten, selvom jeg da ikke synes det er rart at få mit fjæs på en åndssvag svindlers annonce. MEN når gode folk begynder at skrive til mig om det er rigtigt med den investering og at de overvejer at gøre som jeg anbefaler, ja så bliver jeg sgu lidt skræmt. Jeg GENTAGER hold jer LAAAANGT væk fra det lort. Jeg har intet med det at gøre og min arbejdsgiver, TV2 er blevet gjort opmærksom på sagen. Kh og god sommer Peter PS Husk at hvis noget lyder for godt til at være sandt, så er det det nok også PPS Min personlige holdning til krypto valuta er i øvrigt også at man i det hele taget skal holde sig væk. En valuta som ingen aner hvem der står bag og som ikke er reguleret af en centralbank og ej gennemsigtig - synes jeg man skal gå udenom. Jeg ved også at det er fyringsgrund i en dansk storbank, hvis en rådgiver anbefaler krypto-valuta til en kunde. Et opslag delt af Peter Ingemann (@ingemannpeter) den 24. Jul, 2019 kl. 1.27 PDT

»Men så begyndte der at komme beskeder, hvor folk spurgte mig, hvad jeg anbefalede, og så var det ikke så sjovt længere.«

Folk troede, at den joviale kendis rent faktisk havde fundet en eller anden hemmelighed til, hvordan man kunne tjene nogle hurtige penge på kryptovaluta.

Det er ikke første gang, at kendte har fået misbrugt deres person af svindlere, som vil have uvidende danskere til at investere i de digitale penge, Bitcoin.

Men Peter Ingemann har ikke været ude for det før, og derfor valgte han at kontakte sine arbejdsgivere på TV2 for at gøre dem opmærksom på situationen.

Han fortæller, at det er underligt og irriterende, at se sig selv som ansigt for en falsk reklame, men at det ikke så meget er for sin egen skyld, at det skal stoppes.

»Jeg ville have det svært med, at folk kom til at tabe penge på mit navn,« siger han og tilføjer:

»Det er ikke min forfængelighed, den har jeg lagt på hylden for længst, men jeg vil ikke spændes for en vogn af nogle svindlere, der sidder i Afrika - eller Valby for den sags skyld,« siger han.

46-årige Ingemann har ikke meldt det til politiet endnu, men overvejer at gøre det, hvis TV2’s advokater ikke kan klare det uden en anmeldelse.