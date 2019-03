Engelsk presse har et ry for at være hårde hunde, som ikke tager særligt hensyn til hverken høj eller lav.

Derfor kommer det måske heller ikke bag på folk, når en notorisk åbenmundet vært som Piers Morgan tør at rette kritik mod prins Harrys kone, hertuginde af Sussex, Meghan.

Piers Morgan, der har været dommer i det populære tv-program 'Britains got Talent' og som i disse dage skriver klummer i en engelsk avis, siger, at hertuginde Meghan bruger sin royale mand til at komme op i højere sociale lag.

»Jeg håber, Harry ved, hvad han gør,« har Morgan udtalt i det autstralske tv-program the Today Show. Det skriver Daily Mail.

Piers Morgan har været venner med Meghan dengang hun stadig hed Markle til efternavn.

Siden hun begyndte at danne par med prins Harry, har Morgan dog ikke hørt fra hende.

»Jeg lærte hende ret godt at kende over en periode på to år,« siger han om deres venskab og uddyber:

»Vi sendte mange beskeder til hinanden, vi emailede meget til hinanden.«

Meghan er falsk



Morgan holder på, at Meghan er falsk og bruger folk til at komme op i de sociale lag.

Han fortæller, at det var, da hertuginde Meghan blev vigtig, at han lige pludselig ikke var god nok til hende

Og det er stadig noget, der går ham på.

