Noget af det vigtigste, journalist, forfatter og tv-vært Anne Mette Kirk har taget med fra sin trygge barndom, er, at hun skal stole på sin mavefornemmelse – og huske at bruge solcreme. Den direkte adgang til mavefornemmelsen har hun både gavn af, når det kommer til, hvilken retning hun skal gå i livet, og når hun vælger at vende ryggen til massefællesskabet.

Hvilken begivenhed har ændret dit liv?

»Jeg er meget bevidst om, at det er mit livs held at være født i så velstillet et land som Danmark. Og derudover havnede jeg i en fantastisk familie, hvor min søster og jeg dagligt blev rullet i kærlighed. Jeg er i den grad bevidst om, at ikke alle er velsignet med samme fordelagtige udgangspunkt, og jeg føler mig yderst taknemmelig.«

Hvad er det vigtigste, du har lært af dine forældre?

»Mine forældre har nærmest som sondemad konstant fodret os med, at vi skulle finde vores egen vej. Alt var tilladt, så længe vi gjorde os umage. De har haft evnen til at træde et skridt tilbage og lade min søster og jeg træffe vores egne valg samt begå de lærerige fejltagelser, som livet er fuld af. De har udstyret mig med direkte adgang til min egen mavefornemmelse. Det og så at bruge solcreme.«

BLÅ BOG Anne Mette Kirk, 41 år

Forfatter, journalist og tv-vært

Aktuel med spændingsromanen 'Låst', som efterfølger hendes bestsellerdebut, 'Knust' fra 2019. Gift og har to sønner og en bonusdatter



Hvad er den mest mindeværdige oplevelse fra din barndom?

»Et minde, som sidder helt fysisk i mig, er da jeg som lille var på cykeltur med min far. Nær vores hjem var en stejl bakke – i hvert fald set med barneøjne. Når vi var kommet cirka halvvejs, kunne jeg ikke længere, og min cykel flyttede sig ikke ud af stedet. Lige i det øjeblik lagde min far en flad hånd på min ryg og skubbede mig det sidste stykke op. Fornemmelsen af at have givet alt, man kunne, kombineret med trygheden i den lille opmærksomhed var magisk. «

Hvad er du mest stolt af?

»Lige nu arbejder jeg – på frivillig basis – for at forbedre tilbuddene til små børn med autisme. Jeg er selv mor til et barn med autisme, og jeg ved, at Danmark i den grad mangler et nationalt tilbud til familier, umiddelbart efter diagnosen er stillet. Jeg er i en styregruppe sammen med de dygtigste forskere fra hele landet, og det vil gøre mig pavestolt, hvis min erfaring som mor kan hjælpe andre familier, så de er langt bedre rustet til deres hverdag. «

Foto: Petra Kleis Vis mere Foto: Petra Kleis

Hvornår vidste du, hvad du ville bruge dit liv på?

»Som barn havde jeg en tjans som børnereporter på det legendariske 'Børneradio på P3'. Jeg oplevede en gigantisk glæde ved at træde ind i radiostudiet. Jeg har arbejdet som tv-vært, kommunikations- og presserådgiver i kongehuset og nu som forfatter. Alle steder har jeg beskæftiget mig med at fortælle historier. Det, forventer jeg, bliver omdrejningspunktet for resten af mit arbejdsliv.«

Hvornår nyder du dit arbejde mest?

»Under arbejdet med min debutroman 'Knust' havde jeg nerverne uden på tøjet. Men præcis som da jeg blev mor for anden gang, har mit arbejde med 'Låst' været meget mere roligt. Jeg har naturligvis kæmpe sommerfugle i maven omkring udgivelsen, men jeg er også meget bevidst om, at jeg har gjort mig ekstremt umage, og at 'Låst' er den bedst tænkelige roman, jeg kunne skrive.«

»Jeg stejler som en gal araberhingst, når alle løber i flok. Gør for mange mennesker noget identisk på samme tid, flygter jeg den stikmodsatte vej. Det har betydet, at jeg aldrig har set et eneste afsnit af 'Matador', aldrig har sunget fællessang med Phillip Faber, og at jeg boykotter halloween. Jeg ved godt, at jeg er den store taber af med garanti fænomenale oplevelser. Men jeg kan altså ikke indgå i et næsten koordineret massefællesskab på den måde. Sorry.«

Artiklen er bragt i samarbejde med Alt For Damerne.