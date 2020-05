Da tv-vært Mette Bluhme Rieck mistede sin mor, tog hun hele sit liv op til revision – og ændrede stort set alt.

Hvilken begivenhed har ændret dit liv?

»Min mors død. Hun døde af kræft i 2011 og blev kun 54 år. Indtil da troede jeg, at jeg var det rigtige sted i mit liv. Jeg havde mine prioriteter i orden. Men der gik kun ganske kort tid, og så kunne jeg ikke være i min egen krop. Jeg kunne ikke være i mit eget liv. Kun et år efter at hun gik bort, boede jeg i en ny by, jeg havde et nyt job og jeg havde en ny kæreste. Jeg startede forfra. Måske på grund af nye prioriteter eller måske bare, fordi jeg blev klar over, at jeg lige pludselig ikke har livet for evigt. Det vendte virkelig mange ting på hovedet for mig.«

Hvordan håndterede du den proces?

»Jeg gik faktisk ret alene med det. Det kan jo egentlig lyde skørt, for jeg er vant til at dele meget med mange. Men sorgen over min mors død var en proces, jeg havde brug for at gå alene med. Jeg kunne heller ikke helt finde ud af, hvor det trykkede henne i mit liv. Så det var svært at begynde at åbne op over for nogen, hvis jeg senere fandt ud af, at det faktisk var dér, skoen trykkede.«

Hvad er det vigtigste, du har lært af din mor?

»Da min mor blev rigtig syg, sagde folk tit til mig: 'Har I fået snakket? Har I fået talt?' Og jeg blev sådan lidt, 'snakket? Snakket om hvad?' I starten havde jeg rigtig ondt i maven, for havde vi nu fået snakket? Jeg vidste det ikke. Og hvad fanden var det egentlig, vi skulle tale om? Indtil jeg pludselig fik vendt det i mit hoved til, hvor fantastisk det var, at min mor havde formået at lave et liv for mig, som gjorde, at jeg ikke havde det behov. Der var ikke nogen begravede konflikter, vi ikke havde fået sat ord på. Og så blev knuden i maven til en kæmpe taknemlighed. Hun havde formået at skabe et liv, hvor vi rent faktisk var tæt nok på hinanden og stolede nok på hinanden til, at vi fik snakket om ting generelt og ikke havde noget liggende i en sort boks, da hun gik bort. Det prøver jeg virkelig at tage med mig videre.«

Hvad ønsker du at give videre til din egen søn?

»Jeg vil gerne give ham en følelse af, at han tør komme til mig og tør tale med mig og os. Og så vil jeg også gerne give humor videre. Jeg ville synes, at det var det bedste, hvis han fik selvironi. Det er den ædleste form for humor. Og jeg synes, det er meget svært at være sammen med mennesker, som ikke formår eller forstår det. Så de to ting vil jeg gerne give ham med videre.«

Hvad har du selv lært af at blive mor?

»At kærlighed ikke er en størrelse, du kan fylde kroppen op med. Der er plads til x-antal liter blod i kroppen, men der er ikke plads til x-antal liter kærlighed. Hvis der kommer et nyt menneske, så eksploderer det med kærlighed i dele af din krop, du slet ikke anede kunne føle kærlighed. Og jeg er helt sikker på, at hvis jeg nogensinde får en mere, så viser det sig pludselig, at så var der også plads til at pumpe endnu mere kærlighed ind. Det er en vild følelse.«

BLÅ BOG Mette Bluhme Rieck, 37 år

Dansk journalist og tv-vært. Kendt fra DR Sporten og programmet 'Danmarks Næste Klassiker' Aktuel som vært på Aftenshowet på DR1

Kæreste med kunsthandler og tv-vært Kasper Nielsen

Sammen har de sønnen Viggo på 1 år

Artiklen er bragt i samarbejde med Alt for damerne.