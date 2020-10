Tv-vært Mette Bluhme Rieck lever en travl hverdag med en toårig, så hendes træningsvaner inkluderer blandt andet at gå en omvej hjem og sørge for at løfte ham lige meget med begge arme.

FAKTABOKS: BLÅ BOG Mette Bluhme Rieck, 37 år

Journalist og vært på DR på bl.a. 'Guld i købstæderne' og 'Aftenshowet'

Danner par med Kasper Nielsen, som hun har sønnen Viggo med



Hvordan holder du dig i form?

»Primært løber jeg rundt efter en toårig og forsøger at løfte ham cirka lige meget med begge arme, så mine guns bliver symmetriske. Og så forsøger jeg at løbe fem kilometer cirka hver anden dag – men lad os være ærlige: Det bliver oftest kun til to gange om ugen.«



Hvad er sundhed for dig?

»Sundhed er at gøre noget godt for mig selv. Og det er ikke altid lig med dét, jeg selv har lyst til at gøre i nuet! Jeg gider eksempelvis sjældent ud at løbe, vælge salaten over burgeren eller gå på juicedetox. Men når mit overjeg alligevel gør det, så har jeg jordens bedste følelse i kroppen bagefter. Og den følelse vil jeg gerne holde fast i, for den får mig til at føle mig stærk, sund og sej, fordi jeg gør noget godt for mig selv. På den måde bliver det næsten selvforstærkende. Jo sværere det er for mig, jo bedre har jeg det, når jeg overvinder mig selv.«



Hvornår har træning og kost gjort en forskel for dig?

»Jeg har dyrket virkelig meget sport i 'mine unge dage', og fra dengang ved jeg, hvad man kan opnå med fast træning og fokus. Til gengæld kunne jeg spise nærmest alt uden konsekvenser dengang. For tiden træner jeg ikke en brøkdel af, hvad jeg gjorde dengang, og ikke mod noget bestemt mål andet end at holde mig sund og rask. Men når træningsmængden på den måde går ned, må man også lære at tilpasse kosten. Den balance arbejder jeg stadig med.«



Du har netop været guest star i online-bootcampen FIT LIVE. Hvad synes du om den træningsform?

»Jeg har tidligere kun lavet onlinetræning for at stramme mine mavemuskler op efter min graviditet. Og det fungerede altså overraskende godt. Men jeg kan godt have svært ved at finde motivationen, når der ikke er nogen, der står og venter på mig. Når jeg ikke SKAL. Men nøj, hvor er det fedt, at det er så tidseffektivt. Du skal bare trække i tøjet og lægge dig på gulvet i stuen, og så har du kun fem sekunders gåtur ud i badet bagefter!«



Dit bedste råd til en sund hverdag?

»Få startet godt. Forbered din morgenmad, så du ikke ryger i 'jeg napper bare lige en croissant i 7-eleven på vejen'-fælden. Det er min erfaring, at jeg er bedre til at spise sundt i løbet af dagen, hvis jeg er kommet godt fra start. Og få så al den bevægelse ind, du kan. Gå ned efter barnet, gå en omvej hjem, og tag et telefonmøde i ørerne på vejen. Den slags små tricks er mega vigtige i en travl hverdag.«

Bragt i samarbejde med Alt for Damerne.