TV-værten Phillip Schofield er en spirituel mand. Og han tror på, at han i sit forrige liv levede som en arbejder-mand i det 17. århundrede.

Netop det, der skete i hans påståede forrige liv, har indflydelse på, hvordan han lever i dag.

I sin nye bog 'Life’s What You Make It' fortæller han om, hvordan en spiritist førte ham tættere på sit tidligere liv:

»Hvis vi lærer fra liv til liv, må jeg ikke skylde penge væk,« beretter han ifølge Daily Sun. Han tilføjer, at det hele startede en dag, hvor han en dag oplevede en følelse af, at undergang var nær.

»Jeg aner ikke hvordan og hvorfor, men jeg var hjemme. Jeg åbnede døren indtil en stilhed, og rædslen skyllede ind over mig. Jeg tog tre skridt, og så så jeg dem: To dræbte personer på gulvet. Jeg vidste, det var min kone og mit lille barn,« fortæller han om et syn, han havde.

Baggrunden for mordene i hans syn var, at han skyldte penge væk til to brødre, der »arbejdede på savværket længere ned ad vejen«.

»Jeg løb grædende fra gerningsstedet og direkte til savværket. En af brødrene var der, men jeg kunne ikke se den anden. Jeg løb direkte mod manden, samlede et stort stykke træ op og slog ham igen og igen,« fortæller han.

I synet fik larmen fra overfaldet den anden bror frem, og fortidens Phillip Schofield tog derfor benene på nakken og gemte sig i en kirke.

»Broren fandt mig, slæbte mig udenfor, slog mig i jorden, og da jeg ramte jorden, slog han mig igen og igen, indtil jeg var død.«

Synet fra fortiden står stadig helt tydeligt på den mangeårige værts nethinde, lyder det.

Phillip Schofield er til daglig vært på programmet 'This Morning' i England, hvilket han har været siden 2002. Sammen med Stephanie Lowe har Phillip Schofield to døtre, Molly og Ruby.

Parret har været gift i 27 år, men i februar sprang den 57-årige vært ud som homoseksuel.