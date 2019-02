TV-værten Lisbeth Østergaard er ikke typen, der render til lægen hele tiden, men alligevel kostede en kombination af astma og snue torsdag hende en tur på sygehuset.

»Jeg tog til lægen, og han sendte mig direkte videre på Amager Hospital, fordi jeg ikke kunne trække vejret.«

Det fortæller hun i ærlig video i hendes 'story' på det sociale medie Instagram.

TV-kendissen, som er vært på reality-programmet Love Island, har haft astma, siden hun har været lille. Det er den, der gør, at når hun bliver ramt af mindre sygdomme, kan det blive ret alvorligt.

»Så snart jeg har en snue, så sætter det sig på lungerne, og så kan jeg ikke få luft,« siger hun og uddyber:

»Selvom jeg ikke kan få luft, så er jeg stadig dårlig til at tage til lægen, og Ralf (hendes mand, red.) han hader mig for det.«

I videoen kan man høre, at stjernens stemme er påvirket af mangel på luft, men udseendet fejler ikke noget. Hun understreger dog, at det var en anden sag tidligere på dagen, inden hun fik behandling på hospitalet.

»Guderne skal vide, at jeg ikke så sådan her ud. Nu har jeg prøvet at tage lidt makeup på.«

Vis dette opslag på Instagram Jeg vil også være med.. Hvad er der sket på 10 år.. tja, døm selv. Begge billeder er pressebilleder fra tvprogrammer jeg har lavet. For 10 år siden var det Allstars på @tv2danmark og senest @loveislanddk på @tv3dk . . . #10yearchallenge #10yearschallenge #allstars #loveisland #loveislanddk #tv2 #tv3 #timeflies #work #tvpresenters #tvhost #tv #arbejde #tvvært #lovemyjob #elskermitjob #taknemmelig #takfordiifølgermed Et opslag delt af Lisbeth Østergaard (@lisbethoestergaard) den 15. Jan, 2019 kl. 10.35 PST

Lisbeth Østergaard fortæller, at hun ikke deler historien, fordi hun ønsker medlidenhed, men fordi, hendes følgere har bedt om flere historier fra hendes liv, når tingene ikke kun er 'lutter lagkage'.

Hun er glad for, hun fik hjælp, og også personalet på Hvidovre Hospital (hvor Amager Hospital hører under) får en tak med på vejen fra Love Island-værten. Der lyder en opfordring til andre med samme hang til at undgå professionel medicinsk behandling.

»Kids, don't try this at home.' Lad være med at vente til at gå lægen. Lad være med at gøre som mig. Jeg er så dårlig til at gå til lægen,« opfordrer hun.

Den stædige vært lagde sig ikke hjem i sengen efter hospitalsbesøget, men tog med børnene til ishockey, fordi hendes mand skulle arbejde. Resten af dagen fortsætte i same gear med ét barn, der alligevel ikke ville skøjte efter at have fået alt udstyret på, og en anden der sked i bleen, lige da pusletasken havde gemt sig.