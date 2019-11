'Det er jo som at være med i en virkelig dårlig revy-sketch.'

Sådan skriver vært på DR Nyhederne Klaus Bundgård Povlsen på sin Facebook-profil.

Uheldigvis for ham havde han fredag placeret sig i det tog fra Haderslev til Københavns Hovedbanegård, der havde problemer med klimaanlægget.

»Ku’ I mon sætte lidt varme på?« havde den 61-årige tv-vært spurgt personalet.

Han fik besked om, at det ikke kunne lade sig gøre.

Hvis man slukkede for anlægget, så ville temperaturen stige så markant, at det ville blive 'ALT for varmt', svarede personalet ham.

B.T. har taget kontakt til DSB, der kan bekræfte, at der har været problemer med netop det tog, som Klaus Bundgård Povlsen sad i fredag eftermiddag.

DSB forklarer, at klimaanlægget i toget er gået i stykker, og det hverken er muligt at reparere det eller skifte toget ud med et andet.

Det understreges, at man selvfølgelig kede af, at Klaus Bundgård Povlsen og de øvrige passagerer skulle udsættes for de kolde temperaturer.

Eller som tv-værten selv beskriver det: 'Pingvinkulde'. Og uheldigvis også en forsinkelse.

'Helt ærligt, DSB,' skriver tv-værten.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Klaus Bundgård Povlsen, men det er vi desværre ikke lykkedes med.