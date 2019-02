Tv-vært på DR1 Kåre Quist beder nu danskere om hjælp til at slå ned på en række falske annoncer om ham, der florerer på Facebook og andre steder på nettet.

»Har du set annoncen, vil jeg meget gerne vide hvor. Og være taknemmelig for at få et sceendump, inden den forsvinder igen,« skriver Kåre Quist på sin Facebook-profil.

Han håber, at 'opråbet' vil hjælpe til at sætte en stopper for de falske annoncer.

Annoncerne skulle ifølge Kåre Quist påstå, at han er suspenderet fra DR, fordi han i TV-Avisen skulle have gjort reklame for piller, som den kendte amerikanske læge Dr. Phil sælger.

Screendump af den falske annonce. Foto: Facebook. Vis mere Screendump af den falske annonce. Foto: Facebook.

»Naturligvis pure opspind,« skriver tv-værten.

Pillerne skulle på mirakuløs vis kunne fjerne rynker og for meget fedt på kroppen og kunne styrke potensen.

B.T. har efterfølgende været i kontakt med Kåre Quist for at høre, hvordan han har det med, at andre tjener penge på at misbruge hans navn.

»Normalt er jeg en glad mand, men lige her blev jeg temmelig vred. For det er naturligvis meget ubehageligt, at nogen skriver noget, der er lodret løgn,« siger han.

Det kan somme tider have sin pris at være et kendt ansigt. Det oplever Kåre Quist, der for tiden bliver brugt i falske annoncer på nettet. Foto: DR presse. Vis mere Det kan somme tider have sin pris at være et kendt ansigt. Det oplever Kåre Quist, der for tiden bliver brugt i falske annoncer på nettet. Foto: DR presse.

Formålet med at gøre opmærksom på annoncerne via sin egen Facebook-side er også at forhindre, at folk lader sig snyde:

»Jeg vil jo gerne forhindre, at nogen kommer til at købe noget, som jeg gætter på ikke er særlig værdifuldt,« siger Kåre Quist.

Han blev opmærksom på annoncerne, fordi seere, kolleger og familiemedlemmer alle havde opdaget annoncerne, der florerede flere steder på nettet.

Ifølge tv-værten er han ikke den første, der har været udsat for svindelen. Også kollegaer i branchen skulle have oplevet det samme.

Kåre Quist i rollen som vært ved Kronprinsparrets Priser 2016. Foto: Henning Bagger Vis mere Kåre Quist i rollen som vært ved Kronprinsparrets Priser 2016. Foto: Henning Bagger

Han opfordrer derfor folk til dele hans opslag.

»Du må MEGET gerne dele,« skriver han.

Opslaget delte tv-værten søndag middag, og allerede få timer senere har flere skrevet til tv-værten, at de har meldt de falske annoncer til Facebook og taget screendumps, der kan hjælpe Kåre Quist med at stoppe svindlerne.

»Jeg vil gerne takke mine trofaste seere for en fantastisk hjælpsom indsats. På få timer sådan en søndag formiddag har de været hurtige og effektive. TAK for det,« siger han.