Den mangeårige tv-vært og komiker Jimmy Kimmel melder sig i debatten om racediskrimination og undskylder for sine egne parodier af sorte berømtheder.

En liste af parodier af kendisser, der blandt andet tæller Snoop Dogg, Oprah Winfrey, Eminem, Karl Malone og Dick Vitale.

Jimmy Kimmel påpeger selv i en udtalelse, at nogle af imitationerne stammer helt tilbage fra 90'erne.

Og selvom han aldrig har haft onde intentioner med parodierne, lægger han ikke skjul på, at han tager stærkt afstand fra sine egne handlinger. Det skriver CNN.

Jimmy Kimmel har bl.a. været vært for Kimmy Kimmel Live! og Emmy-uddelingen. Foto: Chris Delmas Vis mere Jimmy Kimmel har bl.a. været vært for Kimmy Kimmel Live! og Emmy-uddelingen. Foto: Chris Delmas

»Jeg har længe villet pointere det her, og forsinkelsen er en fejl.«

»Der er intet vigtigere for mig end jeres respekt, og jeg undskylder til de af jer, der er blevet stødt af den makeup, jeg bar, eller de ord jeg brugte.«

I sin udtalelse løber Kimmel ikke fra, at han blandt andet har været med til at hyre makeup-artister i et forsøg på at ligne basketballspilleren Karl Malone mest muligt. Derudover slår Kimmel fast, at imitationerne er sket på baggrund af personers berømmelse - ikke deres hudfarve.

»Jeg har aldrig tænkt, at det var noget andet end en imitation af et andet menneske.«

»Men når jeg kigger tilbage, er mange af parodierne pinlige, og det er frustrerende, at disse tankeløse øjeblikke er blevet et våben, som bruges af nogen til at mindske min kritik af sociale- og andre uretfærdigheder.«

Jimmy Kimmels selvransigelse kommer i kølvandet af hele debatten om racediskrimination, der i øjeblikket florerer i USA. En debat, der for alvor fik nyt liv efter drabet på George Floyd.

Det har efterfølgende fået flere verdensstjerner til at råbe op og gøre oprør mod behandlingen af afroamerikanere i USA.

Også andre tv-værter, herunder Jimmy Fallon, har ligesom Kimmel beklaget sine tidligere imitationer af afroamerikanere, der er sket i talkshows gennem tiderne.