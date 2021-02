For journalist og tv-vært Janni Pedersen går sundhed ud på meget andet end klog kost og flittighed i træningscentret. For hende er det i højere grad de nære relationer og det at have tid til hinanden, der har betydning.

Hvad er sundhed for dig?

»Sundhed er ikke så meget fokus på at spise meget sundt eller at dyrke en masse motion i mine øjne. For mig er det mere mine relationer til andre, der betyder noget for mit velbefindende. Det er især at have en god relation til mine venner og familie og have tid til at få set dem. Vi har en ødegård med en masse venner, og at kunne tage derop og prioritere tid med hinanden, det er sundhed for mig.«

Hvordan giver du dig selv den bedste start på dagen?

»Min mand har faktisk i stort set al den tid, vi har været sammen, hvilket er lidt over 25 år, lavet kaffe om morgenen, og så får jeg den ind på sengen, hvor jeg ligger med min iPad og læser avis. Det er den bedste start på dagen for mig. I den periode, jeg var på 'Go' morgen Danmark', stod jeg virkelig tidligt op, og så kunne jeg godt mærke, at jeg satte meget pris på at få den kop kaffe om morgenen, når jeg havde en fridag. Derudover er jeg gået i overgangsalderen, og jeg sover simpelthen så dårligt, så når jeg har en fridag, nyder jeg tiden om morgenen ekstra meget.«

Har du en vane, du gerne vil ændre?

»Jeg burde nok ændre mine alkoholvaner lidt. Vi har madklub hver torsdag med en masse venner, og der kan man godt komme til at hive en del indenbords. Jeg ved ikke ligefrem, om det er en vane, men jeg ville gerne skrue lidt ned for antallet af glas hvidvin. På den anden side smager det også virkelig godt, og det er også enormt dejligt at snakke over et glas vin.«

Hvordan sørger du for at holde dig i form?

»Vi mistede vores kære hund for nogle måneder siden, så jeg har jo været vant til at trave mange kilometer om dagen, og coronatiden har jeg desuden gået mange ture med mine venner. Hvis jeg er på vores ødegård eller i sommerhuset, så løber jeg, og når jeg er hjemme på Nørrebro, går jeg i et fitnesscenter, hvor der kommer alle mulige forskellige typer. Jeg har utrolig dårlig ryg, så jeg er nødt til at træne den. Desuden cykler jeg til stort set alle aftaler. Vi har bil, men det er meget svært at få parkeringsplads i byen, så jeg foretrækker cyklen.«

Hvad har du altid i dit køleskab?

»Jeg har altid æg, feta, juice, røget laks og hvidvin. Og grøntsager. Vi køber mad gennem Aarstiderne, så vi har altid en masse friske grøntsager og et fyldt køleskab. Derudover har vi også altid sødmælk. Jeg skal have sødmælk til min kaffe.«

BLÅ BOG Janni Pedersen, 52 år

Journalist, tv-vært og forfatter

Gift med Kim Faber, som hun har datteren Nana med

