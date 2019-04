Det var heldigt, at Janni Pedersens lærer blev syg den dag for 24 år siden.

For ellers havde hun ikke fået sin glorværdige tv-karriere, sin elskede mand og deres fælles barn.

Det fortæller TV2 News-værten til Hendes Verden, skriver Alt for damerne .

Sygemeldingen fra underviseren på Journalisthøjskolen betød nemlig, at Kim Faber, der i dag er journalist på Politiken og gift med Janni Pedersen, trådte ind i lokalet. Og så var den dengang 27-årige journaliststuderende solgt.

»Jeg boede i Viborg med min kæreste, som jeg var glad for. En af lærerne på Journalisthøjskolen blev syg, og Kim, som var studerende på 7. semester, blev vores vikar. Han var pissegod, og der blev jeg virkelig forelsket. Det var en svær beslutning. Han var en voksen mand på 40 år, og jeg var 27,« fortæller Janni Pedersen.

Den unge journaliststuderende vidste godt, at hvis hun blev hos kæresten, skulle hun flytte tilbage til Viborg og sit gamle liv. Måske få et job på TV Midtvest eller Viborg Stifts Folkeblad.

Men hun kunne også vælge Kim Faber og livet i København, hvor familien var tættere på og jobmulighederne flere, forklarer tv-værten, der er født i Slagelse.

Valget endte dog med at være nemt. Fordi hun var så forelsket i den 13 år ældre lærervikar, fortæller hun og tilføjer:

»Det betød, at jeg skulle tage afsked med mit gamle liv. Men det var jo det helt rigtige, kan jeg konstatere her 24 år efter.«

Og noget tyder på, at det ikke kun var Janni Pedersen, der var ganske begejstret for at have vikar den dag. Kim Faber havde nemlig også længe haft et godt øje til hende.

»Janni er en helt vildt smuk kvinde. Og det har jeg syntes lige fra den første gang, jeg så hende på Journalisthøjskolen, hvor jeg sad sammen med min ven Jesper og drak fadøl i kantinen og kiggede de nye studerende an,« sagde han for nylig til Billed-Bladet.

Kim Faber havde allerede en søn, da de mødte hinanden. Sammen fik de også en nu voksen datter.