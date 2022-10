Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Ikke en, men to gange bliver den berømte talkshowvært James Corden beskyldt for ubehøvlet vanvidsopførsel på en restaurant i New York.

Det skriver ejeren af restauranten Balthazar, Keith McNally, i en række opslag på Instagram.

'James Corden er en enormt begavet komiker, men en lille idiot af en mand'.

'Og den mest voldelige kunde over for mine Balthazar-tjenere, siden min restaurant åbnede for 25 år siden', skriver McNally i et opslag.

James Corden med sin kone, Julia Carey. Foto: Robyn Beck Vis mere James Corden med sin kone, Julia Carey. Foto: Robyn Beck

Dernæst benytter ejeren opslagene til at ridse op, hvad James Corden angiveligt skulle have gjort.

I det første eksempel, som skete i juni, fandt Corden angiveligt et hår i sin mad, hvorfor han kaldte på tjenerne. Ifølge McNally var tjenerne undskyldende, men Corden derimod skulle have reageret med ubehagelige og høje krav:

»Hent en gratis omgang drinks til os. Og betal dem, vi allerede har fået. Ellers skriver jeg alle grimme anmeldelser i yelp (restaurant-app, red.) eller noget i den stil,« beskyldes Corden for at have sagt.

9. oktober blev der til gengæld skruet op for retorikken, skriver McNally.

Her var Corden og hans hustru igen på besøg. Men to fejlserveringer fik angiveligt Corden til at gå amok:

»Du kan ikke gøre dit arbejde, du kan ikke gøre dit arbejde! Måske skulle jeg gå ind i køkkenet og lave omeletten selv?!« sagde Corden angiveligt.

Restauranten tilbød Corden champagne som undskyldning – men ifølge managerens beretning var Corden ubehøvlet. Samtidig var tjeneren rystet, men færdiggjorde sin vagt.

Beskyldningerne mod Corden er lagt op for ni timer siden, hvor McNally tilføjede, at tv-værten var bandlyst. Men det varede kun i kort tid.

I et nyt opslag skriver McNally nemlig, at James Corden har ringet og undskyldt sin opførsel:

'Jeg har selv ødelagt mit liv mere end de fleste, og jeg tror stærkt på at give folk en ny chance (...) enhver, der er storsindet nok til at undskylde, fortjener ikke at være bandlyst fra noget sted'.

James Corden, der er kendt fra 'The Late Late Show', har ikke selve kommenteret beskyldningerne.