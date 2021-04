For Petra Nagel har påsken budt på flere overraskelser end dem, påskeharen gemmer.

Hun har nemlig født og er blevet mor for anden gang. Det afslører hun på Instagram.

Hun har lagt et billede op af sig selv med både baby og en benovet storebror.

Sønnen Pelle, blev født for rullende kameraer den 4. april 2018, da Petra Nagel og hendes kæreste Asbjørn Munk, lavede DR3-programmet ’Petra får en baby’.

Denne gang er familieforøgelsen gået for sig under mere private former.

Første gang Petra Nagel delte nyheden om, at Pelle skulle være storebror, var i september 2020, hvor hun delte et billede af sig selv med en stribe scanningsbilleder.

»Inde under masken smiler jeg rigtig meget. Vi bliver fire til foråret,« lød opslagsteksten dengang.

Den 37-årige nybagte mor gik i februar på barsel fra jobbet som vært på Go’ Aften Live, men det var med programserierne ‘Petra dater hele verden’ og ‘Petra elsker sig selv’, at danskerne lærte hende at kende.

Petra Nagel har aldrig været bange for at dele ud af sig selv. I den første serie fortalte hun om, at være single på jagt efter kærlighed. I anden programrække var det utilfredsheden med sin egen krop, hun delte med seerne.

Hun har altid ligget i krig med sin krop, men under den første graviditet ændrede hendes fokus sig, har hun tidligere fortalt til Alt.dk.

For første gang i sit liv fik hun en ‘tiltrængt pause’ fra at hade sin krop.

»Jeg har aldrig haft det så godt med min krop, som siden jeg blev gravid – eller siden maven begyndte at kunne ses. For de første tre måneder er man bare tyk på sådan en opsvulmet franskbrød agtig måde. Men på den anden side af det, har jeg egentlig bare syntes: 'Hold kæft en fed krop jeg har',« sagde hun dengang til bladet.