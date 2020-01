Tv-værten Wendy Williams er kommet i alvorlige vanskeligheder, efter hun for nylig gjorde sig munter på skuespilleren Joaquin Phoenix' bekostning i sit ultrapopulære tv-program 'The Wendy Williams Show'.

Kommentarerne faldt, da hun omtalte hans Golden Globe-triumf for rollen som Joker i filmen af samme navn. Her nævnte Wendy Williams, at hun finder ham 'underligt tiltrækkende'.

I samme stund fik hun nævnt hans hareskår, og selv om hun omtalte det som attraktivt, fik hendes muntre tone og fjollede grimasser, som man kan se på billedet herover, amerikanerne til tasterne, hvor de ikke ligefrem hyldede hendes opførsel på sociale medier.

Den professionelle footballspiller Adam Bighill er blandt de mange kritikere.

This is @WendyWilliams making fun of the cleft community on her TV show.



Are you kidding me??? We all have a responsibility to #EndBullying



With her platform, like myself, we have a much higher responsibility when it comes to our actions. This is just terrible. pic.twitter.com/JrlS0RJs5D — Adam Bighill (@Bighill44) January 10, 2020

'Dette er Wendy Williams, som gør nar af mennesker med hareskår i sit tv-program. Tager du pis på mig? Vi har alle et ansvar for at stoppe mobning. Med hendes platform har hun ligesom mig selv et meget større ansvar, når det kommer til vores handlinger. Det her er simpelthen rædselsfuldt,' skriver han på Twitter.

Adam Bighill har selv hareskår, og det har hans søn også. Den lille dreng, Beau, er netop blevet opereret, og det har Wendy Williams udnyttet til endelig at få sendt en undskyldning af sted for sine udtalelser.

'Vi tænker på Beau i dag, når han bliver opereret. Jeg vil undskylde til mennesker med hareskår ... og opfordrer vores Wendy-seere til at lære mere om, hvordan man kan støtte mennesker med hareskår,' tweeter hun til sine 1,5 millioner følgere.

Joaquin Phoenix har ifølge Evening standard aldrig udtalt sig offentligt om sit hareskår, og har heller ikke kommenteret på denne sag.