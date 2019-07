TV-værten Cecilie Hother har fået en helt særlig tatovering på sit håndled.

Tatoveringen, der forestiller et par bittesmå fødder, skal fungere som et evigt minde om hendes søn, der døde inden fødslen.

‘Jeg fik ikke lov til at se dit smil eller høre din latter. Jeg kommer ikke til at se dine første skridt, eller høre dit første ord. Dine små arme kommer ikke til at ligge om min hals om natten,’ skriver hun i opslaget, der fortsætter:

‘Min kærlighed kommer ikke til at trøste dig, når du bliver bange, eller samle dig op, når du har slået dig.’

Den populære TV-vært kunne i marts fortælle, at hun og hendes Thomas Gregers Honoré havde mistet deres endnu ufødte søn.

Sønnen skulle være kommet til verden her til sommer, men den 2. marts ramte tragedien familien, der også tæller datteren Ellinor på to og et halvt år.

‘Men du lå hos mig, da du blev født, og du var så uendelig smuk og fin, også selvom du ikke trak vejret. Og selvom det var lånte timer, vi havde sammen, var det nogle af de bedste timer i mit liv,’ skriver Cecilie Hother om oplevelsen.

Det er ikke første gang, hun fortæller om det store tab, ligesom hun også tidligere har været åben om, at hun lider af sygdommen PCO, der kan gøre det svært at blive gravid.

Hun har siden den ufrivillige abort beskrevet, hvordan tid, terapi og sorggrupper skal bidrage til at bearbejde sorgen over at miste hendes søn.

Den 40-årige vært lægger da heller ikke i sit nye opslag skjul på, at sorgen fortsat fylder i hendes liv.

‘Din krop var lille og fin, men din sjæl var stor og god, og har sat det største aftryk på mit liv,’ skriver hun i opslaget og afslutter:

‘Og der går ikke en dag, hvor jeg ikke er misundelig på himlen og den engel den er blevet rigere.’