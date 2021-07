Da tv-vært Cecilie Beck først tonede frem på skærmen i 2006, var håret langt og lyst, sådan som det stort set altid har været.

Men for fire år siden, da tv-værten lige var blevet skilt fra TV2-korrespondenten Rasmus Tantholt, var hun klar til flere forandringer. Så efter hendes nye frisørs råd, lod hun lokkerne falde til sin nuværende korthårsfrisure.

Beslutningen om den dejligt praktiske og stadigt smarte frisure har Cecilie Beck ikke fortrudt siden, fortæller hun til ALT for damerne.

Faktisk kunne TV2 Nyhederne-værten godt tænke sig at skeje endnu mere ud med sin frisure.

Cecilie Beck plejede at have langt hår. Foto: Rune Evensen

»Jeg kunne godt tænke mig at prøve at være kronraget, og det kan jo ikke med mit arbejde. Jeg kunne også godt tænke mig en sidecut, men man kan jo ikke sidde og læse nyheder op med så punket en frisure,« forklarer nyhedsværten til damebladet.

Arbejdspladsen TV2 deler Cecilie Beck stadig med eksmanden Rasmus Tantholt, hvem bruddet fra fik hende overbevist om, at tiden var inde til at give det korte hår et skud.

Det gode venskab og kollegaskab har eksparret dog bevaret efter skilsmissen i 2016, har de tidligere fortalt. Det samme gælder for Rasmus Tantholdts nuværende kæreste, Natasja Crone, der ligeledes arbejder på tv-stationen.

Rasmus Tantholt og Cecilie Beck fik ingen børn i deres ni år sammen, men TV2-korrespondenten har i forvejen sønnen Emil med den tidligere TV2-nyhedsoplæser Caroline Boserup, og Cecilie Beck har døtrene Astrid og Frida med økonomen Carsten Lassen.