Tv-værten Camilla Ottesen støtter op om tv-værten Lise Rønne, der gik verbalt til angreb på en anmelder. Faktisk har hun også oplevet at blive talt ned til på baggrund af sit udseende.

Det fortæller hun på den røde løber til gallapremiere på den nye Star Wars-film 'The Rise of Skywalker' i CinemaxX.

Sagen begyndte for alvor at få opmærksomhed, da Politiken gav en offentlig undskyldning til Lise Rønne for en anmeldelse.

Den 71-årige anerkendte forfatter og anmelder af litteratur, film og fjernsyn, Bo Tao Michaëlis, skrev om tv-programmet 'Helt Lyrisk':

‘den i andre sammenhæng ferme værtinde Lise Rønne vimser småneurotisk rundt i vanlig værtindestil…’.

Det fik Lise Rønne til tasterne i et læserbrev. Hun er træt af at blive dømt på sit udseende.

»Hvordan kan Politiken forsvare at lægge spalteplads til et sprog og en tone omkring kvinder, som burde høre en anden tid til?«

Det er noget, Camilla Ottesen også har oplevet, fortæller hun.

»Jeg nåede desværre ikke at læse den, men jeg har oplevet noget af det samme. Det er klart, at vi tit bliver bedømt på vores tøj.«

Camlla Ottesen fortæller, at hun er blevet kritiseret masser af gange alene på grund af hendes udseende.

»Nogen har beskyldt mig for det tøj, jeg har på. Nogen har skrevet, at jeg er en billig havneluder. Og det synes jeg var lige voldsomt nok.«

Det skete i et læserbrev i Ekstra Bladet. Læseren kunne ikke lide hendes kjole.

»Og jeg tænker: Det er jo ikke konstruktiv kritik. Jeg synes, det under lavmålet, at det kan blive trykt.«

Hun mener generelt, at kritikken går langt mere udover kvinder end mænd.

»Jeg synes, det er mega nedladende, at kritikken går på, om det for eksempel er høje høle. Det er bare for meget,« siger Camilla Ottesen og henviser til en anden sag på Politiken fra i sommer

Her blev tv-værten Nina Munch-Perrin i en artikel kritiseret for at gå i høje hæle foran kameraet.

Men en anmelder skal vel anmelde det visuelle og kommentere, hvis en tv-vært har stadset sig op?

»100 procent. Man skal bare vælge sit ordvalg og sige det på en pæn måde. Det gælder også anmeldere. Man skal anmelde os som værter, og også gerne vores tøj, men det er ordene, man vælger,« siger Camilla Ottesen.