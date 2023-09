Det var ikke kun nyheder om TV 2-programmet 'Vild med dans', der blev afsløret på et pressemøde fredag.

En af programmets værter kunne også præsentere en personlig nyhed.

Sarah Grünewald kunne nemlig berette, at hun er blevet forlovet og skal giftes. Det skriver Billed-Bladet.

Værten kom til at fortælle mediet, at hun har været på ferie med sin 'mand'. Og det fik hun så lov at præcisere nærmere.

Årets 'Vild med dans'-deltagere. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix Vis mere Årets 'Vild med dans'-deltagere. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

»Øh ja – altså vi er faktisk forlovede, » lød det fra Sarah Grünewald, der har været kæreste med musikproducer Ben Kaniewski i tre år.

Og det er ikke engang for nylig, at Ben Kaniewski faldt på knæ. Parret har bare været gode til at bevare hemmeligheden.

Det var nemlig for halvandet år siden, at 'Vild med dans'-værten blev spurgt, om hun ville giftes.

Sarah Grünewald vil ikke afsløre, hvornår brylluppet finder sted.

Den populære tv-vært har været vært på 'Vild med dans' siden 2013. Men den kommende sæson bliver hendes sidste.

For hun har nemlig besluttet at sige stop:

»Det lyder måske lidt flyvsk og drømmefangeragtigt, men jeg tror, at vi nogle gange skal lukke nogle kapitler, så nogle nye kan åbnes, i den her bog som hedder ’livet’, « forklarede den 39-årige vært tidligere på måneden til TV 2.

Hun vidste på daværende tidspunkt endnu ikke, hvad fremtiden skulle byde på.