'The Sopranos'-skuespilleren Janis Dardaris anklager sin hundepassers kæreste for at have mishandlet hendes to hunde.

Den ene hund døde på stedet, mens den anden slap afsted afsted med livet i behold – dog med svære kvæstelser.

Ifølge Daily Mail og New York Post skulle skuespillerinden i november ud at rejse, og derfor fik hun en hundepasser til at passe på hundene, to maltesere ved navn Frankie og Alex, mens hun var væk.

Ifølge Janis Dardaris har hundepasserens 36-årige kæreste, Vincent Tang, låst sig ind i Dardaris' lejlighed, hvorefter han angiveligt har gennemtæsket de to små hunde på henholdsvis 11 og 12 år.

Ifølge de to medier, der har indsigt i politianmeldelsen i sagen, skal Vincent Tang først have banket den 11-årige hund Alex til døde, hvorefter han skal have taget den 12-årige Frankie med op på taget af bygningen.

Her skal han have tortureret hunden ved blandt at have sparket til den og kastet med den. Da han var færdig med sit sadistiske foretagende, skulle han have taget hunden tilbage ned i lejligheden, hvor han efterlod den.

Ifølge Daily Mail og New York Post er der videoovervågning, der viser det modbydelige optrin.

På videoen, som er fanget af en af de øvrige beboere i Janis Dardaris' bygning, kan man efter sigende se en person løbe efter en hund, hvorefter han sparker den ned af en trappe.

My darling pooch. Et opslag delt af Janis Dardaris (@janisdardaris) den 15. Nov, 2019 kl. 1.40 PST

Videoen skal dog være af sådan en kvalitet, at det er svært at identificere personen, der gør det.

Det var beboeren, som filmede mishandlingen, der tilkaldte politiet, som derefter hastede til stedet, hvor de fandt hunden Alex død.

Frankie blev kørt til en dyrlæge og slap afsted med to kraniebrud, to brækkede ribben og en permanent skade på venstre øje. Hunden var indlagt i 16 dage.

»Jeg får det så skidt, når jeg tænker på, hvad der skete. Det føles som at få en issyl stukket i hjertet. Det er et mareridt,« siger Janis Dardaris, der også er kendt fra tv-serien 'Law and Order', til New York Post.

»Jeg kan ikke forstå, hvorfor man vil gøre sådan noget. Hvorfor vil man påføre så meget smerte og lidelse hos et andet menneske?,« fortsætter hun.

36-årige Vincent Tang blev anholdt i november sidste år. Han er nu blevet sigtet for grov dyremishandling og risikerer op mod to års fængsel, hvis han bliver kendt skyldig.

Han afviser selv i anklagerne.