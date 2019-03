I starten af 00'erne kunne danskerne grine og græde over stunt- og prankshowet Jackass, der blev sendt på MTV. Brandon 'Bam' Margera, der var en af stjernerne i det tåkrummende program, har haft store personlige problemer efterfølgende.

Og nu har familien indlagt ham på et behandlingshjem.

Det skriver det velinformerede TMZ.

Ifølge mediet skal en række specialister hjælpe ham tilbage på ret køl. Det sker efter længere tids alkoholmisbrug. Et misbrug som han har kæmpet med, siden han var i sine tidlige 20'ere, da hans tv-karriere var på sit højeste.

Bam Margera i 2003. Foto: LEE CELANO Vis mere Bam Margera i 2003. Foto: LEE CELANO

Venner og familie mener ifølge TMZ, at Bam Margeras alkoholmisbrug har taget overhånd igen, men de er også overbevist om, at han lider af en personlighedsforstyrrelse.

Forleden kunne selvsamme medie skrive historien om, at Bam Margera havde truet med at tæve sin manager, efter han var mødt op på en næsten tom comedy club, hvor Margera skulle optræde. Vidner har forklaret til mediet, at Bam Margera virkede beruset.

Efter sin tid hos Jackass-programmet medvirkede han også i programmer som Viva La Bam og Wildboyz, der også blev sendt på tv-kanalen MTV.

Bam Margera er i dag 39 år gammel og har været gift med Nicole Boyd siden 2013. I 2017 fik Margera sønnen Phoenix Wolf med sin hustru.