Allison Williams, der spillede en af hovedrollerne i HBO-serien Girls, skal skilles fra sin mand Ricky Van Veen.

Det oplyser parret i en udtalelse til E! News, hvor de understreger, at de 'skilles som et par'.

'Vi er taknemmelige for det venskab, vi har, og som vi vil fortsætte med at have,' siger de.

Beslutningen er gensidig, og parret skilles med kærlighed og respekt, lyder det desuden i udtalelsen.

Parret fandt sammen tilbage i 2011, da Allison Williams var midt i optagelserne til Girls. I serien havde hun rollen som Marnie.

I februar 2014 gik Ricky Van Veen, der i dag har titlen Head of Globat Creative Strategy hos Facebook, på knæ og friede til Allison Williams.

Der skulle dog gå mere end et år, før parret endeligt sagde 'ja' til at tilbringe resten af livet med hinanden.

Det skete i september 2015, hvor Tom Hanks stod for vielsen. Også Lena Dunham, Katy Perry, John Mayer og Seth Meyers var til stede ved brylluppet.

Nu er den ægteskabelige kærlighed brast, og efter godt fire års ægteskab skal parret skilles.

Ifølge E! News er det da også over et år siden, parret sidst blev set sammen offentligt.

Det var til det årlige Oscar-show i marts sidste år, da de to poserede hånd i hånd på den røde løber.

Parret skulle angiveligt allerede være flyttet fra hinanden.