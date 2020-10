Det kommer fortsat til at vare en rum tid, før den engelske talentdommer Simon Cowell er tilbage i fuldt vigør efter sin ulykke tidligere på året.

Således forklarer Amanda Holden, dommer i talentprogrammet 'Britain's Got Talent', at Cowell risikerer at være sygemeldt i op til et halvt år.

Det siger hun i talkshowet 'Loose Women' ifølge medier som Mirror og Page Six.

Simon Cowell kom galt afsted i august, da han styrtede på en el-cykel nær sit hjem i Malibu. Efterfølgende konstaterede lægerne et brud i ryggen, hvilket krævede en operation på op til seks timer.

Han måtte derfor takke nej til sin ellers vante plads i dommerpanelet på både 'Britain's Got Talent' og America's Got Talent' i denne omgang.

Amanda Holden forklarer videre, at Cowell fortsat er stærkt afhængig af smertestillende medicin, og at han får pleje døgnet rundt.

En måned efter ulykken tog Simon Cowell sine første skridt efter at have været sengeliggende, og derudover kan han bruge sin swimming pool til motion.

»Hans vilje og ønske om at få det bedre er bare fantastisk,« siger Amanda Holden i talkshowet.

Simon Cowell opholder sig for tiden i sit hjem i Los Angeles sammen med sin kæreste Lauren Silverman og deres søn Eric.