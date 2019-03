Den britiske skuespiller Kit Harington spiller i tv-serien 'Game of Thrones' den uslebne diamant Jon Snow.

Han afslører, at det var meget svært for ham at håndtere en specifik ting i seriens plot. Det kan du læse mere om lige om lidt, hvis du bliver hængende.

For hvis du endnu ikke har set den anmelderroste fantasyserie, så vil undertegnede anbefale, at du stopper med at læse videre.

Usikkerhed blandet med et ganske vildt plottwist i serien førte til, at Kit Harington opsøgte en psykolog ifølge magasinet Variety.

Helt overordnet har det været udfordrende for ham at spille seriens moralske midtpunkt, og han har følt et pres fra fanmiljøet.

Kit Harington var nyuddannet skuespiller og 24 år gammel, da den første sæson af Game of Thrones fik premiere. Han var længe om at tro på, at han ikke var den værste del af serien. Den usikkerhed har fulgt ham gennem hele hans karriere.

»Min mørkeste periode var, da serien fokuserede sin handling om Jon, da han døde og kom tilbage fra de døde,« siger han til magasinet.

Den voldsomme opmærksomhed fra omverdenen var ekstremt overvældende for den relativt uerfarne skuespiller, som kalder det for decideret 'frygtindgydende' at blive råbt efter på gaden af folk, som ville kende Jon Snows skæbne.

Her ses Kit Harrington med konen Rose Leslie, som han mødte under optagelserne på fantasy-serien Game of Thrones. Foto: WILL OLIVER Vis mere Her ses Kit Harrington med konen Rose Leslie, som han mødte under optagelserne på fantasy-serien Game of Thrones. Foto: WILL OLIVER

Alle var interessede i at høre, hvad der skete med ham Eksempelvis blev Kit Harington af den daværende, amerikanske præsident, Barack Obama, stillet præcis samme spørgsmål til en middag.

»Jeg følte, at jeg var nødt til at føle mig som den mest heldige person i hele verden, selvom jeg i virkeligheden var meget sårbar. Det var en meget usikker tid i mit liv - som jeg tror mange andre folk i deres 20'ere oplever. På det tidspunkt startede jeg i terapi,« siger han og fortæller, at usikkerheden fra starten af karrieren hjemsøgte ham endnu en gang.

Selvom han i 2016 blev nomineret til en Emmy for sin rolle, afslører Kit Harington, at han reelt set var i tvivl om, hvorvidt han kunne finde ud af skuespil. I dag er han 32 år gammel og gift med Game of Thrones-kollegaen Rose Leslie.

Første sæson af serien fik premiere i april 2011. Game of Thrones er baseret på bogserien A Song of Ice and Fire af forfatteren George R.R. Martin. Ottende og sidste sæson af serien får premiere 15. april på streamingtjenesten HBO.