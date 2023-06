Adam Devine fra 'Modern Family' og konen Chloe Bridges fik sig en grim overraskelse, da de 7. juni sad og spejdede over mod naboens hus, hvor en stor fest blev holdt.

Midt under pokerfesten, der blev afholdt på den anden side af skuespillerens hjem, blev en person pludselig skudt.

Det fortæller han i podcasten 'This is important'.

»Så over for mit hus er der et vanvittigt pokerspil. Jeg ser alle de her mennesker, der kommer i Lamborghinis og Bentleys og Rolls-Royces. Vi sidder og ser på de her mænd, og det er jo sjovt at se på, min kone og jeg sidder på balkonen, og det ser vildt ud. Så bliver det trist. Nogen er blevet myrdet derover,« fortæller han.

»Det her er en ægte uhyggelig ting, der skete. Og jeg kaldte den på forhånd. Jeg havde en idé om, at det ville gå galt over. Og rigtigt nok. Nogen bliver skudt,« fortæller han i podcasten.

Los Angeles politi bekræftede, at der var affyret et dødeligt skud i området ved skuespillerens bolig.

Det er dog endnu ikke bekræftet, at det er den skudepisode, som Adam Devine hentyder til i podcasten.

Politiet har identificeret offeret som 39-årige Emil Lahaziel fra Florida.

Ifølge politiet stod offeret ude foran en bolig og talte med den mistænkte gerningsmand, da han blev skudt.

Der er endnu ikke nogen anholdte efter skyderiet.