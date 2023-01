Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det kunne være gået helt galt for skuespilleren Busy Phillips tilbage i oktober måned.

I en video, som hun har delt på sin Instagram nytårsaften, kan det ses, hvordan hun er på vej ud af sin hoveddør, da det går galt.

For i stedet for at gå stille og rolig ned ad trapperne, skvatter hun og ruller hele vejen ned. Hun er dog hurtigt på benene, retter på sine øreringe og tjekker telefonen. Men hvordan hun slap så billigt for det grimme fald, ja, det undrer hun sig i den grad også selv over.

»2022, du knuste mit hjerte på mange måder, men i det mindste dræbte du mig ikke. Nyd venligst denne video af mig, der på mirakuløs vis vælter ned ad trappen uden på nogen måde at komme til skade.«

Busy Phillips understreger også, at hun var ædru, da faldet skete.

I sin podcast har den 43-årige sat flere ord på, hvor galt det kunne være gået.

»Jeg skal ikke dø af at falde ned ad nogen trapper. Det kan jeg ikke. Det ville være skuffende,« forklarede hun og fortsatte:

»Jeg fløj, og da jeg landede på fortovet, så jeg op på træerne og tænkte: 'Hvordan kan jeg ikke være død?'«

Busy Phillips er især kendt for sine roller i ungdomsserien 'Dawson's Creek' og 'Cougar Town'.

Det knuste hjerte, som hun omtaler, kan være skilsmissen fra manuskriptforfatter og regissør Marc Silverstein, som hun gik gennem i 2022.