En af børne-tv-kanalen Nickelodeons helt store stjerner Drake Bell er blevet tiltalt for at have bragt et barn i fare.

Det skete i forbindelse med en af hans koncerter, efter at han havde skrevet upassende beskeder til den 15-årige pige i månederne op til, lyder anklagen ifølge CBS News.

Den 34-årige skuespiller har erklæret sig uskyldig og er foreløbig blevet løsladt mod en kaution på godt 15.000 kroner, inden retssagen går i gang 23. juni.

I mellemtiden må Drake Bell ikke tage kontakt til det mulige offer og er desuden blevet bedt om at aflevere en DNA-prøve.

Drake Bell havde sin skuespildebut som niårig i den amerikanske sitcom 'Ti tommelfingre' og har siden spillet med i et sandt hav af primært børnefilm og -serier. Karrierens højdepunkt må siges at være Nickelodeon-serien 'Drake & Josh', som siden er blevet til flere spinoff-film og -serier samt et soundtrack.

Herudover har han udgivet fem albums i eget navn. Og det var i forbindelse med denne musikkarriere, at Drake Bell kom i kontakt med den mindreårige pige.

Ifølge CBS News mødtes de til en af hans koncerter på en natklub i Cleveland, Ohio, i 2017.

»Efterforskningen har afsløret, at det 15-årige offer, som havde opbygget et forhold til Bell i adskillige år op til, kom til hans koncert i december 2017,« oplyser Tyler Sinclair fra anklagemyndighed i Cuyahoga County til mediet.

»Her ignorerede Bell sin pligt til at tage sig af pigen og skabte dermed en risiko for offerets sikkerhed.«

Præcis hvad der skete i forbindelse med koncerten er ukendt.

Men ifølge Clevelands politi havde Drake Bell sendt 'upassende beskeder på de sociale medier' i 'månederne op til koncerten'. På dette tidspunkt var Nickelodeon-stjernen 31 år.

Drake Bell har endnu ikke udtalt sig om anklagerne.