I 2000 fik skuespilleren Michael Cohen en åbenbaring og tog en stor beslutning om at skifte køn fra kvinde til mand.

I 19 år har han ellers holdt denne information skjult fra offentligheden.

Men i et interview med Time Magazine fortæller Michael Cohen, at han dengang, ved årtusindskiftet, fik foretaget en kønsskifteoperation i en alder af 23 år.

»Jeg blev født med et forkert køn,« fortæller Michael Cohen ærligt i interviewet.

Michael Cohen har valgt at stå frem med sin hemmelighed, fordi han fandt det umuligt at blive en talsmand for transkønnede, hvis ikke han selv 'viste vejen' og stod frem som et forbillede.

»I mine øjne ville det (ikke at stå frem, red.) være en tilbagegang og undertrykkelse af menneskelige rettigheder. Derfor kan jeg ikke bare sidde stille,« forklarer han endvidere.

Kønsskifteoperationen skete, før Cohen slog igennem som skuespiller. I dag er han lykkelig for sin beslutning over at have levet som mand siden da, fordi 'alting faldt på plads'.

Michael Cohen er mest kendt for sin rolle som Schwoz Schwartz i 'Henry Danger', som han har spillet siden 2014.