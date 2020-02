Ernæringseksperten Robert Lindsey Duncan, kendt fra flere amerikanske tv-shows, begik onsdag et voldsomt dobbeltdrab.

Det fremgår af et opkald til alarmcentralen, som mediet TMZ har været i besiddelse af.

Her indrømmer Robert Lindsey Duncan angiveligt, at han skød og dræbte sin ekskone, Cheryl Sanders, og hendes nye mand.

»Jeg skød dem. De kom op til vores bilruder og havde en pistol rettet mod min kones hoved. De forsøgte at skyde min kone,« sagde Robert Lindsey Duncan i opkaldet til alarmcentralen ifølge TMZ.

Det fremgår altså, at Robert Lindsey Duncan handlede i selvforsvar, hvorfor han tyede til handling.

Ifølge Duncan selv var ekskonens nye mand stadig i live, da han foretog opkaldet. Ekskonen derimod døde på stedet.

Ifølge det lokale politi, der håndterer sagen, kan Robert Lindsey Duncan have hold i sin sag. I hvert fald mistænker politiet, at ekskonen og hendes nye mand planlagde at angribe Robert Lindsey Duncan og hans kone, da de ankom bevæbnet til Duncans adresse i to forskellige køretøjer.

Robert Lindsey Duncan var selv bevæbnet, da han har våbentilladelse.

Cheryl Sanders og Robert Lindsey Duncan blev skilt i 2009.

Om Robert Lindsey Duncan bliver anholdt og sigtet, melder historien ikke noget om.

Ifølge Dayton Daily News efterforsker politiet i øjeblikket sagen.

Til dagligt er Robert Lindsey Duncan ernæringsekspert, hvilket han har optrådt som flere gange i amerikanske tv-shows, herunder 'The Dr. Oz Show' og 'The View'.