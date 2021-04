Mere end 100 gange nåede han at besøge David Lettermans talkshow. Med sig havde han de eksotiske dyr, der med årene gav ham navnet Jungle Jack.

I december gik tv-personligheden og dyreelskeren Jack Hanna på pension. Og nu afslører familien den triste årsag bag.

Det sker i et længere skriv, som er blevet lagt på Twitter. 'Et brev fra Hanna-familien' lyder overskriften.

'I dag rækker vi ud for at dele nogle personlige Hanna-nyheder. Læger har diagnoseret vores far, Jack, med demens, og nu mener de, at der konkret er tale om Alzheimers sygdom.'

Jack Hanna. Foto: Dan Hallman Vis mere Jack Hanna. Foto: Dan Hallman

'Hans sygdom har udviklet sig meget hurtigt. Hurtigere, end nogen af os havde forventet. Desværre er far ikke længere i stand til at være en offentlig figur, som han plejede,' lyder det i brevet.

I over 42 år arbejdede Jack Hanna i Ohios Columbus Zoo and Aquarium, og han brugte blandt andet sin stemme til at udbrede kendskabet til vilde dyr og forbedre deres liv i habitater.

Derudover var han fast dyreekspert i 'Good Morning America' og i både James Corden og David Lettermanns talkshow.

Spørger man døtrene Kathaleen, Suzanne og Julie Hanna, som står bag brevet, gjorde deres far en absurd stor forskel for mange dyr og deres levevilkår.

Jack Hanna til Daytime Emmy Awards i 2012. Foto: GUS RUELAS Vis mere Jack Hanna til Daytime Emmy Awards i 2012. Foto: GUS RUELAS

'Han har brugt hele sig liv på at forbinde det vilde dyreliv og mennesker, fordi han altid har troet på, at det var nødvendigt for mennesker at se og opleve dyr for at få dem til at engagere sig i bevaringen af dyrenes levevilkår,' skriver de.

De forsikrer desuden, at kærligheden til vilde dyr er intakt trods sygdom. Og det samme er hans gode humor.

Derudover takker de for de kærlige hilsner, de og deres far den seneste tid har modtaget. Men de beder også om ro og plads – særligt covid-19-situationen taget i betragtning.

'Det er ironisk, at vi beder om det, hvis man tænker på, hvor meget vores far elsker at interagere med mennesker.'

'Vi er taknemmelige for, at alle de hjerter, vores far har rørt gennem årene, er med ham under denne rejse. Det giver os styrke,' lyder det afsluttende i brevet.