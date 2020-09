»Det minder om en hetz,« fortæller 'Tatoosalonen'-stjernen Morten Spangsvig, efter at han og hustruen er blevet lagt for had på Instagram – anklaget for at have kopieret et andet realitypar, 'Nybyggerne'-deltagerne Ida Holm og Mads Taiki Pedersen.

Morten Spangsvig er kendt fra TV3-programmet 'Tatoosalonen', der følger hans arbejde i tatovørbutikken The Old Barbershop, men ejer herudover en grafisk virksomhed med sin kone, Simone Petersen Spangsvig.

Her sælger parret plakater, og søndag kunne de lancere en ny kollektion, der viser et morgenbord set oppefra på forskellige dage i ugen.

Men plakaterne havde kun været online i ganske få minutter, før parret blev bestormet af vrede Instagram-brugere, som påpegede, at 'Nybyggerne'-vinderne Ida Holm og Mads Taiki Pedersen, der ejer virksomheden Taishō, havde solgt den slags plakater siden januar.

Til B.T. fortæller Ida Holm, at hun selv blev overrasket, da hun blev gjort opmærksom på plakaterne.

»Jeg blev faktisk mest ked af det. Jeg lægger mange tanker og kræfter i at udtænke og forfine mine motiver og koncepter, så det føltes på en måde lidt forkert, at andre skulle lukrere på 'min idé'.«

Ida Holm er tilbageholdende med at kalde Petersen Spangsvigs plakater for kopier eller plagiater af hendes værker. Men hun mener bestemt, at 'Tatoosalonen'-parret må have været kraftigt inspireret af hendes malerier.

Hun nævner selv specifikke elementer som indkøbslisten med dagligvarer, Treo-pakken og avisen som gengangere på begge firmaers plakater, der gør ligheden i konceptet 'ret slående', som hun siger.

Mads og Ida vandt 'Nybyggerne' i 2019. I dag driver de plakatvirksomheden Taishō.

'Nybyggerne'-vinderen fortæller, at hun selv fik ideen til sine morgenmadsbilleder, en dag hun og kæresten sad ved morgenbordet og følte sig 'super sofistikerede, som de sad der med deres perfekt kogte æg og aviser' – og pludselig så sig selv udefra, fordi den slags overskudsmorgener nærmest aldrig finder sted.

Siden malede hun mindre selvhøjtidelige versioner af morgenborde med kaffepletter, tømmermændsmad og en dyr taxa-kvittering fra natten forinden.

»På tegnebrættet er 'morgenbord med børn' og 'morgenbord på SU' – så må jeg jo se, om andre får eksekveret de idéer før mig,« siger hun med et smil.

Mener du, der er tale om en kopi?

Men også Petersen Spangsvigs motiv har rod i personlige oplevelser, fortæller Morten Spangsvig til B.T.

»Simone havde først tegnet et almindeligt søndagsbord med kaffe og rundstykker, og så siger jeg: 'Men om søndagen har man da tømmermænd? Det er junkfood og Treo',« siger The Old Barbershop-ejeren, som selv er så glad for Treo, at han har de smertestillende brusetabletter tatoveret på kroppen.

»Så kan man vende den om og spørge Ida Holm, om hun er blevet inspireret af min tatovering,« siger Morten Spangsvig og understreger, at han ikke har et horn i siden på Ida Holm, men er træt af de mange kommentarer på de sociale medier, hver gang han og hustruen lancerer en ny plakat.

»Der er åbenbart nogen, der har set sig godt og grundigt sure på Simone. Lige meget hvad hun laver, så bliver der brokket.«

'Petersen Spangsvig' har tidligere måttet trække plakater tilbage efter anklager om plagiat.

I juli beskyldte grafikeren bag en reklame for Hansen Is parret for at have kopieret hans arbejde, da de lancerede en plakat med en raket, som i stil og udtryk mindede for meget om hans. Det fik Morten og Simone Petersen Spangsvig til at ændre designet på deres plakat.

Herudover er de flere gange blevet anklaget for at 'tegne oven på' eksisterende billeder i stedet for at skabe et motiv i frihånd, hvilket Morten Spangsvig ikke benægter. Han mener dog, at det er en gængs arbejdsmetode inden for grafisk design, og finder det ikke problematisk.

Han mener til gengæld, at han og hustruen bliver udsat for en regulær hetz på de sociale medier, hvor folk sætter alle sejl ind på at finde ligheder med andre billeder.

En hetz, han ikke forestiller sig, Ida Holm bliver udsat for, selv om han mener, at hendes motiv heller ikke er unikt.

»Det er jo helt tåbeligt, al den her ballade, hver gang vi laver noget. Det er selvfølgelig dødhamrende uheldigt, at de ligner hinanden så meget. Men via en simpel Google-søgning på 'Breakfast poster' har du de første 100 nærmest ens motiver. Alle tager jo billeder af deres morgenmad oppefra lige nu,« siger Morten Spangsvig, der fastholder, at hverken han eller Simone Spangsvig Petersen kendte til Ida Holm inden shitstormen.

Ida Holm mener da også, at det mere er et moralsk spørgsmål end et juridisk.

»At tegne et morgenbord i sig selv er hverken genialt eller originalt, og jeg føler på ingen måde, at jeg har rettighederne til morgenbordet som motiv. Det drejer sig om, at det er et serie-koncept, en grafisk opsætning, titler og visse elementer, som har en meget påfaldende lighed efter vores mening,« siger hun.

Selv om hun er ked af sagen, så ønsker hun ikke at tage den videre.

»Vores kunder er utroligt loyale, så jeg tror heldigvis ikke, at det betyder noget negativt for os. Vores æstetik er meget langt fra deres, så hvis man forelsker sig i deres 'morgenborde', tror jeg faktisk ikke, at man rammer vores målgruppe,« siger hun og erkender, at shitstormen måske ligefrem har fået nogen til at få øjnene op for hendes og Mads Taiki Pedersens virksomhed.

»Jeg synes desuden også, at mine egne er langt pænere – og det er ellers en sjælden udmelding fra en ydmyg jyde som mig.«