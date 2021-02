Døden kan være et svært emne at tale om og at tænke på for mange.

Men den danske havelegende Søren Ryge Petersen har fundet fred med, at han en dag ikke vil være her længere. For han har nået det, han skulle.

Det fortæller han i Radio4-programmet 'Det sidste måltid'.

»Jeg har haft meget, meget få – skal vi sige – ulykkelige eller dårlige oplevelser i mit liv. Der har været nogen, og dem holder jeg for mig selv. Men jeg har som helhed haft et – synes jeg – rigt og rart godt liv. Så godt, så det gør ikke noget, hvis jeg ikke vågner i morgen,« lyder det blandt andet fra den tidligere tv-vært, der gennem 28 år lærte danskerne at være dus med deres have og naturen.

Havemanden Søren Ryge Petersen som de fleste husker ham. Foto: ERNST VAN NORDE

Men det satte 75-årige Søren Ryge en stopper for forrige år, da han annoncerede, at han stopper med sine haveprogrammer. Han blev ikke fyret og var heller ikke syg. Men han stoppede, da han var begyndt at føle sig gammel og ikke længere havde den samme energi.

»Men nu glæder jeg mig til at blive pensionist og læse nogle bøger. Jeg skal ikke ud at og rejse og alt muligt pjat – jeg skal være derhjemme, sove længe, sove middagslur og være sammen med alle mine gode børn og børnebørn. Så enkelt er det,« sagde Ryge efterfølgende til B.T.

I 'Det sidste måltid' handlede en del af samtalen om Søren Ryges forhold til døden.

Søren Ryge fortalte, at han særligt det seneste halve år er begyndt – lige inden han går i seng – at tænke mere over døden, og om han har nået det, han skulle, hvis han ikke vågner næste dag.

Søren Ryge Petersen har lavet haveprogrammer fra sin egen have i 28 år, men faktisk har han arbejdet for DR i 42 år. Foto: Erik Jepsen

»Jeg er kommet dertil i livet, hvor jeg synes, at mine børn og børnebørn og mit liv har givet mig så meget og været en så stor glæde, så det gør ikke så meget.«

»Det vil ikke gøre så meget, det ville have været i orden. At de så hyler og skriger og tuder, dem der vil savne mig, det er en helt anden sag, men jeg har ikke en hel masse andet, jeg skal nå.«

»Om jeg når at få læst ti eller 100 eller 1000 bøger mere, inden jeg dør, det er sgu lige meget,« lyder det fra Søren Ryge, der både har bestilt kaffe, dessertchokolade, lam og fragilité til samtalen under podcasten, hvor konceptet er, at man spiser undervejs.

Men selvom han har affundet sig med døden, er det ikke det samme som, at han gerne vil dø, bedyrer han, da værten Lærke Kløvedal spørger, om man kan kalde ham 'mæt af dage'.

»Det er dem, der egentlig gerne vil dø – og det er noget helt andet. Det er slet ikke der, jeg er.«

»Der er forskel på, at man aktivt gerne vil dø – og så det, at det gør ikke så meget,« siger han.

På spørgsmålet om, hvordan Ryge gerne vil huskes, når han en dag ikke er her længere, svarer han, at han gerne vil huskes som 'far og bedstefar'.

Desuden håber han, at alle de seere, der gennem tiden har fulgt med i haveprogrammerne, der blev sendt fra hans have på Djursland, vil huske ham for noget godt:

Søren Ryge Petersen modtog i 2002 Ridderkorset. Foto: Bjarne Lüthcke

»For en, der rendte rundt og tog hele Danmarks befolkning i hånden og sagde: 'Kom, nu går vi en tur, og se det, se det, se det',« lyder det fra haveelskeren.

Søren Ryge Petersen har været gift to gange og har tre voksne børn: Signe, Jens og Malthe.

Hans anden hustru, Maj Scharff, døde af en svulst i hjernen i 2007.

De seneste mange år har han dannet par med læreren Cathrine Becher.