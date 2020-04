Peter Qvortrup Geisling har mange kasketter på for tiden.

Når han formidler fakta i ‘Lægens bord’, skal han fortælle, at de mindste børn skal tilbage i institution efter påsken. Som læge skal han anerkende og berolige de forældre, der er utrygge derved.

Og som far skal han selv - med ro i sindet i øvrigt - sende sin 10-årige datter Merle tilbage i 3. klasse.

Det har været et svært farvand at navigere i, indrømmer han. Og selv om han har taget fejl mange gange, så fortryder han intet. Selv om han ville udtale sig og reagere helt anderledes i dag.

Peter Qvortrup Geisling i 'Lægens bord'.

Merles forældre har altid levet efter corona-tidens floskel om, at man er ‘sammen hver for sig’. Da de blev forældre, var de allerede holdt op med at være kærester for flere år siden, men havde holdt et varmt venskab, som de nu ønskede at gøre til et forældreskab.

De bor derfor i hver deres lejlighed, men i den samme opgang, så Merle kan ‘fise frem og tilbage’, forklarer tv-lægen, der ikke har faste planer for, hvornår han har datteren hos sig.

Det udvikler sig fra dag til dag. Men lige nu er det især moderen, Christina Maria Jensen, der er sammen med Merle og sørger for at hjemmeskole hende.

»Christina er skolelæreren herhjemme, og Merle synes, hun er lidt streng. Hun glæder sig til at se sine venner og lærere igen,« smiler Peter Qvortrup Geisling.

TV-lægen Peter Qvortrup Geisling og ekskæresten Christina Maria Jensen med deres datter Merle i 2011.

Men de hygger sig med det, forsikrer tv-lægen, der spår, at danskerne også vil kigge tilbage på denne tid som en god tid, hvor der var plads til en nærhed, som man ellers ikke har i hverdagen.

Peter Qvortrup Geisling må dog selv vente lidt. Lige nu er han selv travlt beskæftiget. Foruden ‘Lægens bord’ toner han også frem i Ultra Nyt med jævne mellemrum for at formidle de tunge nyheder til børnene. Samtidig leverer han nyheder til både 'TV Avisen', radioavisen og dr.dk.

»Når vi laver live-sendinger i kølvandet på statsministerens pressemøder, skal vi være klædt godt på. Så der starter vi klokken seks om morgenen og slutter klokken et om natten. Sådan må det være. Det kan man godt holde til i en vis periode - når der er en mening med det.«

Når man er så meget i vælten, er der også stor risiko for at lave fejl. Og det erkender tv-lægen, at han har gjort.

Kimet ned af vrede seere Peter Qvortrup Geisling skabte røre, da han og tre andre DR-profiler i sidste måned gik på skærmen for at analysere den tale til nationen, som Dronningen netop havde holdt. »Vi blev tæppebombet med folk, der var vrede over, at vi stod for tæt på hinanden. Men vi står jo og prøver at sige noget, der er nogenlunde begavet, og så er det ikke afstand, man tænker på. Vi skal jo også lige vænne os til det,« siger Peter Qvortrup Geisling, der fik en melding i pausen om, at de skulle fordele sig bedre. »Jeg endte med at stå helt ude på kanten af bordet til sidst. Nærmest uden for kameraet,« griner han. »Der var også en ingeniør, der skrev til os, at han havde været inde og måle og regne på det hele i ‘Lægens Bord’, og selv med de kameravinkler, vi kan lave, så kunne han altså se, at gæsterne sad lidt tæt. Så måtte vi splitte folk godt og grundigt ad. Vi lytter til det. Selvfølgelig,« siger Peter Qvortrup Geisling.

Han har kaldt det ‘hysteri’, når man pludselig ikke måtte tage til fødselsdag og kramme sine nærmeste. Inden fitnesscentre officielt blev lukket ned, svarede han via dr.dk en bekymret borger, at hun ‘bare skulle se at komme af sted’.

Og da direktør for Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm første gang begyndte at tale om at forbyde kys og kram, tænkte han, 'om man nu ikke lige skulle slappe lidt af'.

»Men der skal man bare huske, at sundhedsmyndighederne havde siddet i en osteklokke i tre uger og dannet sig et overblik,« siger tv-lægen.

»Og lige pludselig går de ud - fra det ene sekund til det andet - og præsenterer det, de er nået frem til, uden at resten af Danmark har været med i processen.«

Peter Qvortrup Geisling med direktør for Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm, i 'Lægens bord'.

Når han svarer på spørgsmål i 'Lægens bord', har han taget udgangspunkt i sine erfaringer med svineinfluenza, fugleinfluenza, SARS, MERS og zikavirus. Men det lumske ved covid-19 er, at fakta ændrer sig hele tiden, fordi man lærer den nye coronavirus at kende i takt med, at den udvikler sig, fortæller han.

»Den er umulig. Ingen har ramt den rent fra begyndelsen. Jeg kunne også vælge først at evaluere til sidst. Men det kan man ikke bruge til noget som helst.«

Han er på de sociale medier blevet beskyldt for at være for langsom til at anerkende coronakrisen. For at være for subjektiv og nærmest påtage sig rollen som politisk analytiker. Men den rolle er også hans, mener han.

»Hvis jeg bare refererer, hvad myndighederne siger, så passer jeg ikke mit job. Det er vigtigt at vide, hvornår noget er farvet af sundhedspolitik og ikke sundhedsfaglighed. Det er vigtigt, at man ved, at Mette Frederiksen er afsender på lukningen af grænserne og ikke Søren Brostrøm. Så jeg skal ikke bare tale myndighederne efter munden,« siger han.